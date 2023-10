Al Grimaldi Forum super appuntamento con la band dei Calibro 35

Durante i loro quindici anni di carriera, hanno condiviso scene in tutto il mondo con Roy Ayers, Muse, Sun Ra Arkestra, Sharon Jones, Thundercat e Headhunters, hanno collaborato con, tra gli altri, PJ Harvey, Mike Patton, John Parish e Stewart Copeland e Cestnic (The Jet).

Descritti dalla rivista Rolling Stone come "la cosa più affascinante, retro-maniaca e autentica che è arrivata in Italia negli ultimi anni", Calibro 35 ora contano su un numero di appassionati in tutto il mondo, compresi i fan VIP come Dj Food (Ninja Tune), Mr Scruff e Huey Morgan (Fun Lovin' Criminals) tra gli altri.