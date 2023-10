Saint Laurent du Var: è il momento della Fête du Terroir

Domenica 8 ottobre 2023 torna a Saint Laurent du Var la tradizionale Fête du Terroir: quest’anno sarà all’insegna del Far West sul piazzale del Municipio e di numerose animazioni per tutta la famiglia al Parc Layet e sull'Avenue dell'11 novembre.



Sono previsti show, parata, fattoria didattica, mercato provenzale, dimostrazioni di mestieri tradizionali, laboratori e molte altre attività per grandi e piccini.

L’ingresso e gli intrattenimenti sono gratuiti.



La 36a Fête du Terroir, riserva non solo una grande parata del territorio, ma anche la ricostruzione della vita nel selvaggio West, i laboratori per i bambini, la grande fattoria e tutti i suoi animali, i laboratori e gli stand Nature al parco Layet e il grande mercato dei prodotti locali.



Il programma

Domenica 8 ottobre 2023

Grande Parade Western - Ore 10:30, angolo avenues Général Leclerc et F. Béranger: parata indiana, cowboy e ballerine western

Tradizioni provenzali - Avenue del 11 novembre - Mercato alimentare e artigianale

Parc Layet

Fattoria didattica

Scoperta degli asini

Laboratori sulla natura

Show cooking

Pizzo e treccia

Soffiatore di vetro

Santonnier

Punto di restauro provenzale

Univers Far West - Piazza del Municipio

Campi indiani - cowboys

Saloon western

Workshop e dimostrazioni

Stand di restauro

Informazioni pratiche

Ingresso libero

Parcheggio gratuito (Esplanade du Levant)