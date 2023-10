Ultime novità per "Loano come Hogwarts": spicca la collaborazione con la Panini

Cresce giorno dopo giorno l'attesa per l'inaugurazione di “Loano come Hogwarts”, la manifestazione (la più grande in Italia) che dal 28 ottobre al 1° novembre trasformerà in realtà il mondo di Harry Potter e della scuola di magia più celebre del cinema.

Un evento la cui importanza continua a crescere come testimoniato da una grande novità: la collaborazione siglata con la Panini, celebre casa editrice specializzata nella pubblicazione di figurine e fumetti. In occasione del lancio dell’ultima sticker guide dedicata al Wizarding World: Le Famiglie Magiche e Babbane (in edicola a partire da Novembre), Panini sarà presente con dei magici omaggi all’evento "Loano Come Hogwarts" con una propria casetta all'interno del villaggio di Diagon Alley. Con il lancio della guida “Le Famiglie Magiche e Babbane” si conclude la collezione inedita che approfondisce diversi temi del magico mondo, raccolte in un prezioso cofanetto dedicato ai fan più curiosi: Le Case di Hogwarts; Le Creature Magiche; il Castello di Hogwarts; Le Famiglie Magiche e Babbane.





Tra le new entry anche l'appuntamento di domenica 29 ottobre con il ballo in maschera al Saitta di Loano: baby dance dalle 21.30, a seguire revival e balli di gruppo con il gruppo RiVa Salsera.

La manifestazione loanese come noto sarà aperta a tutti ma caratterizzata da diversi spettacoli a pagamento con posti limitati la cui vendita viaggia a gonfie vele: già esauriti gli abbonamenti per le cinque giornate, così come i biglietti per la sola giornata inaugurale. In esaurimento (meno del 10% della disponibilità è ancora a disposizione) i tagliandi per domenica 29 ottobre.

Nei cinque giorni della rassegna sarà possibile vivere in prima persona lo shopping nei negozi di Diagon Alley (30 casette in legno dove si potranno trovare articoli di artigianato e merchandising tutto a tema Harry Potter), il viaggio sull'Hogwarts Espress; la “Cerimonia dello Smistamento” nelle case, le lezioni di magia, quelle di pozioni e di divinazione; il “Ballo del Ceppo”, le parate e gli spettacoli itineranti oltre alle tantissime cene a tema che stanno letteralmente andando sold out (affrettati a prenota il tuo posto, clicca QUI per conoscere tutti i ristoranti aderenti).

E proprio in merito alle cene a tema è stata aggiunta una ultima serata prevista per il 1° novembre a tema "delitto magico" (nei prossimi giorni consulta il sito internet per scoprire la location).

Nelle scorse settimane è stato svelato il programma complessivo della rassegna: leggi QUI e QUI, per conoscere l'elenco ufficiale di tutti gli appuntamenti fissati dal 28 ottobre al 1° novembre.

L'evento, promosso in occasione del 25° anniversario della saga creata da J.K. Rowling, riguarderà l'intero paese, da levante a ponente, ricreando nelle piazze e nelle vie loanesi tanti luoghi e momenti che gli appassionati dei libri e dei film ben conoscono. Il centro storico sarà suddiviso nelle case della Scuola di Magia e stregoneria di Hogwarts. Le strade, ma non solo, saranno decorate con bandiere e stendardi dei quattro gruppi ed anche i negozi si “vestiranno” degli stessi colori.

L'organizzazione, curata dal Centro Culturale Polivalente presieduto da Elia Toni con la collaborazione del Comitato Loanese guidato da Daniela Leali (presidente di Fipe Confcommercio), già supportata da Genova Dreams e con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano e della Provincia di Savona, ha ottenuto anche il patrocinio della Regione Liguria.

Gli organizzatori, oltre agli enti che supportano l'iniziativa, ringraziano i main sponsor della manifestazione: Gruppo Arimondo supermercati EuroSpin e Pam, Centro commerciale Molo 8.44, Fondocasa Agenzia immobiliare di Loano e Borghetto, Energia Azzurra, Frascheri Spa e Divani & Divani by Natuzzi Albenga.

"La manifestazione coinvolgerà l'intera città e tutti i suoi operatori economici e commerciali - spiegano Elia Toni e Daniela Leali - il supporto che ci è giunto dai colleghi dall'amministrazione è stato e sarà sempre preziosissimo. Così come la collaborazione con Genova Dreams, che è stata da subito molto positiva e proficua".

Tutte le info su biglietti e calendario disponibili su www.viviloano.it

Sul sito ufficiale è possibile conoscere quali sono gli alberghi convezionati con l'evento (clicca QUI). Affrettati, biglietti in esaurimento.