Jogging Rose: domani a Nizza per prevenire il cancro al seno

Nizza ha fatto della prevenzione del cancro dei propri obiettivi: oggi, ancora troppo poche donne partecipano allo screening organizzato del cancro al seno con la doppia lettura delle mammografie raccomandata dal programma nazionale di screening dei tumori.



Il tasso di rilevazione del cancro al seno è migliorato se le mammografie sono sottoposte a una doppia lettura: il 6% dei tumori è sottoposto a screening grazie alla seconda lettura a Nizza.



Ecco perché la città di Nizza si mobilita ogni anno in occasione dell'Ottobre rosa per incitare la popolazione allo screening del cancro al seno.



Se diagnosticato rapidamente, il cancro al seno può essere gestito in modo efficace. Più presto viene rilevato, maggiori sono le possibilità di guarigione. Effettuata sistematicamente a partire dai 50 anni, la mammografia permette di rilevare la presenza di tumori e di evitarne lo sviluppo.



Un altro tipo di esame può essere effettuato anche come complemento, a partire dai 25 anni: l'autopalpazione mammaria raccomandata per le donne a basso rischio di cancro al seno. Si raccomanda di far esaminare il seno (osservazione, palpazione) almeno una volta all'anno dal proprio medico, dal ginecologo o da un’ostetrica e di rimanere attenti a cambiamenti insoliti: comparsa di una massa sferica, modifica della forma, aspetto del seno, del capezzolo o dell'alveolo.



Jogging Rose domani, domenica 8 ottobre 2023

L'associazione SOS Cancer du Sein propone di condividere un momento solidale non cronometrato in riva al mare sulla Promenade des Anglais.

Il programma

Corsa di 7 km con partenza e arrivo a Carras al fondo della Promenade des Anglais - Partenza alle 9,30 - appuntamento alle 9.

Passeggiata di 5 km con un partenza e arrivo sulla Promenade des Anglais di fronte all’Ospedale Lenval - Partenza alle 11 - Appuntamento alle 10,30.