Ligue 1, Monaco batte tre colpi in trasferta e manda Reims al tappeto per 3-1

Monaco non si ferma più.

Nell'anticipo dell'ottava giornata del campionato di Ligue 1 la squadra di Adi Hutter fa sua l'intera posta in palio andando a vincere in trasferta sul difficile campo del Reims per 3-1.

Una goleada iniziale per i monegaschi, che alla fine del primo tempo conducevano per 1-0, rete di Jakobs al 42'.

Il tempo di tornare in campo e nelle prime fasi del secondo tempo l'AS Monaco andava altre due volte a segno: al 46' con Balogun e tre minuti dopo il capitano Ben Yedder a segnare la rete del 3-0.

Il Reims, frastornato, accusava il colpo e nonostante il goal della bandiera messo a segno da Kohn al 67' su calcio di rigore, non riusciva ad impensierire gli avversari.

Con i 3 punti conquistati il Monaco continua a guidare la classifica provvisoria con 17 punti, uno in più del Nizza che stasera (sabato 7 ottobre) ha a sua volta battuto il Metz in trasferta per 1-0. Al terzo posto il Brest a quota 14 punti, che però deve ancora giocare il match dell'ottava giornata contro Tolosa previsto per domani (domenica 8 ottobre) alle 15.

Il prossimo appuntamento per il club del Principato in campionato sarà il 22 ottobre alle 17 in casa proprio contro il Metz.