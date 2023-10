Nizza St Isidore: ricreazione conviviale dell’Associazione “Le Potager de la fantaisie”

Martedì 3 ottobre, si è tenuta presso il Centro AnimaNice di St Isidore, una Ricreazione conviviale dell'Associazione “Le potager de la fantaisie” (Orto della fantasia) presieduta da Patrizia Gallo. Una signora piemontese, coraggiosa, che attraverso la sua associazione s’impegna a dare un sorso di vita, di gioia e di lustro al quartiere St Isidoro in cui risiede.

L’incontro si è tenuto alla presenza di vari rappresentanti del comune di Nizza, nonché dei vari membri del bureau e di una sessantina di aderenti. Con il consueto francs parler, la presidente Gallo ha evidenziato le varia azioni realizzate durante l'anno in corso e quelle a venire, sempre più numerose. Sono intervenuti, inoltre, la Sig.ra Monique Bailey, Delegata al Territorio di Nizza Ovest e allo Stato civile e Sottodelegata alla Prossimità ; Sig.ra Catherine Moreau, Delegata all’Agricultura urbana, ai giardini orticoli e all’Animazione nei quartieri ed il Sig. Pierre Fiori, Delegato agli Edifici Comunali e Sottodelegato ai Lavori nelle scuole, alla Cittadinanza, alla scuola e ad AnimaNice, i quali si sono congratulati con la presidente per il lavoro svolto dall’associazione e dai buoni risultati del ‘‘Potager de la fantaisie’’, dove si semina azioni umanitarie, interventi nelle scuole, corsi di danza, pittura, scultura, sport, giardinaggio e così via.

È anche intervenuta Laura Albanese, una donna dalle varie casquettes, la quale ha condiviso l'azione caritativa ‘'Les Boites à bonnheur'' (Le scatole della felicità) dell'Associazione SYNAPSES, che mira a raccogliere scatole di scarpe piene di oggetti e di cibi di prima necessità per i più indigenti. Le scatole saranno raccolte il 10 dicembre nell’ambito del lanciamento dell’evento, presso il Palais de la Méditerranée a Nizza.

Ospite di questa spettacolare ricreazione associativa è stata la poetessa di Cannes Maria Salamone, che ha saputo incantare il pubblico con un recital di poesie in lingua francese e in italiana. Un ricco buffet preparato dai vari aderenti ha concluso la ricreazione associativa del ‘‘Potager de la fantaisie’’.

Nice St Isidore. Recrée conviviale de l’Association ‘‘Le Potager de la fantaisie’’





Mardi 3 octobre, au Centre AnimaNice de St Isidore, s’est tenue la Récrée conviviale de l’Association ‘‘Le potager de la fantaisie’’ que préside de mains de maître, Patrizia Gallo. Une dame Piémontaise des plus courageuses, qui à travers son association s’emploie à donner un brin de vie, de joie et d’éclat au quartier St Isidore de Nice où elle réside.





La Récrée associative s’est tenue en présence de plusieurs élus de la ville, de divers membres du bureau et d’une soixantaine d’adhérents, durant laquelle, la présidente a fait part des actions menées tout au long de l’année et ceux à venir, toujours plus nombreuses. Sont intervenus, en outre, Mme Monique Bailey, Adjointe Déléguée au Territoire Nice Ouest et à l'état civil et Subdéléguée à la Proximité, Mme Catherine Moreau, Déléguée à l’Agriculture urbaine, aux jardins potagers e à l’Animation des quartiers, ainsi que Monsieur Pierre Fiori, délégué aux Bâtiments communaux et Subdélégué Travaux dans les écoles, à la Citoyenneté à l'école et aux AnimaNice, lesquels se sont félicités avec la présidente Gallo pour le travail accompli par son association et pour les bons résultats du potager de la fantaisie, où l’on sème actions humanitaires, intervention dans les écoles, stages de danse, peinture, sculpture, sport, jardinage et j’en passe. Est intervenue également, Laura Albanese, femme aux diverses casquettes, qui a fait part de l’action caritative ‘‘Les boites à bonheurs’’ de l’Association SYNAPSES, ayant pour but de récolter des boites à chaussures garnies d’objets et de nourriture de première nécessité pour les plus démunis. Ces boites seront récoltées le dix décembre, lors du lancement de l’événements au Palais de la Méditerranée à Nice.

L’invitée de cette récrée associative étai la poétesse de Cannes, Maria Salamone, qui a su enchanter l’auditoire par un récital de poésies en langue française et italienne.

Un riche buffet préparé par plusieurs adhérents a conclu cette Recrée associative des plus conviviales.

(M.S.)