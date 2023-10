Antibes. Fra un mese torna il Jamming'Juan, riservato ai talenti emergenti del jazz

La 6° edizione di Jamming'Juan, il mercato dei Professionisti del Jazz, si svolgerà al Palais des Congrès Antipolis, da mercoledì 8 novembre a venerdì 10 novembre 2023.

L'evento mira a fornire un palcoscenico “importante” ai talenti emergenti del jazz consentendo loro di esibirsi davanti a professionisti del Jazz ed alla stampa del settore.

Anche il pubblico sarà ammesso, sia pure in numero limitato, ad assistere ai concerti.

Sarà l’occasione per conoscere 22 fra corsi e progetti di formazione provenienti da Francia, Belgio, Spagna e Gran Bretagna: oltre 21 ore di musica.

Le esibizioni si susseguiranno per 3 giorni e 2 scene a partire dalle 14. Un concerto si terrà ogni sera nell'anfiteatro del Palazzo dei Congressi, seguito da un «after» Jam Session in libero accesso al Borsalino, animato da Adrien Pigeat e Second Brain.



Questo il programma

Mercoledì 8 novembre 2023

Cathy Heiting Quintet

Jeanne Michard Latin Quintet

ElliAViR

Marco Poingt Trio

Alba Careta Group

Vladimir Torres

Concerto: Momi Maiga



Giovedì 9 novembre 2023

Jad Salameh Trio

daoud

Ludovic Louis

Hip Horn Brass Collective

Antonio Lizana

JF Trio

Concerto: Jozefinn’ Austral View



Venerdì 10 novembre 2023

LéNoDuo

Anthony Jambon

Clélya Abraham Quartet

Aleph Quintet

Fergus McCreadie

Benjamin Asnar

Concerto: Alexandre Cavalière Quartet