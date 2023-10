Cannesoleil, il sole splende sulla città del cinema

Uno spazio sulla città di Cannes: é disponibile il numero di ottobre 2023 di Cannesoleil, il mensile edito dalla città di Cannes.



Il numero di ottobre 2023 della rivista curata dalla Ville de Cannes fornisce informazioni sulla vita cittadina ed anticipazioni sulle attività e gli eventi in programma.

In particolare: la nuova raccolta gratuita ed ecologica a domicilio, la stagione del Théâtre de la Licorne, il festival P'tits Cannes a You, la prestigiosa scuola alberghiera Vatel a La Bocca, la talassotermia.



La rivista è distribuita gratuitamente e può essere trovata in vari spazi pubblici cittadini.



Al fondo di questo articolo è inserito il numero di ottobre 2023.