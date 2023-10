Il Principato di Monaco protagonista nella Conferenza di ricostituzione del Fondo Verde per il Clima

Lorenzo RAVANO, Ambasciatore di Monaco in Germania, ha rappresentato il Principato alla Conferenza di ricostituzione del Fondo Verde per il Clima, il 5 ottobre scorso a Bonn.

In questo contesto, ha ribadito l'impegno del Governo del Principe a contribuire al Fondo con 3,3 milioni di euro per il periodo 2024-2027.

Esso mira ad accompagnare i paesi in via di sviluppo nella loro transizione energetica e nel loro adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici.

Operativo dal 2015, il Fondo ha già stanziato oltre 12 miliardi di dollari a sostegno di 216 progetti in 128 paesi in via di sviluppo, mobilitando un finanziamento supplementare di 33 miliardi di dollari provenienti in particolare da partenariati con il settore privato.

Questi progetti hanno permesso di evitare 2,9 miliardi di tonnellate di CO2 equivalente e di rafforzare la resilienza di quasi un miliardo di persone.

Fedele agli impegni assunti nel quadro dell'Accordo di Parigi, Monaco ha fatto della lotta contro il cambiamento climatico una delle punte di diamante della sua politica di cooperazione allo sviluppo. Il Principato sostiene il Fondo sin dai suoi inizi e ha gradualmente aumentato il suo finanziamento nel corso degli anni, diventando il primo contributore pro capite nel periodo 2020-2023.

Con questo nuovo ambizioso impegno, che rappresenta un aumento del 10% rispetto al periodo precedente, Monaco trasmette un forte segnale di fiducia nella capacità del Fondo di generare un impatto climatico significativo nei paesi più vulnerabili.

Il Principato si tiene così al fianco di grandi finanziatori come la Francia, la Germania o il Regno Unito che hanno anche rinnovato il loro sostegno al Fondo. Su 25 Stati che hanno annunciato un contributo alla Conferenza, solo tre paesi - tra cui Monaco - hanno concretizzato questa promessa con la firma di un accordo di contributo