Monte-Carlo Société des Bains de Mer ha acquisito il «Palace des Neiges» a Courchevel 1850

Nell'ambito della strategia avviata dall'assunzione dell'incarico del Presidente Delegato Stéphane Valeri, il Gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer ha realizzato l'acquisizione del Palace des Neiges a Courchevel 1850, martedì 3 ottobre scorso.

È nella prestigiosa stazione savoiarda, nel cuore del quartiere del Giardino Alpino, tra i principali attori del settore alberghiero di lusso, che questa strategia trova il suo primo compimento con l'acquisizione del «Palace des Neiges», in vista di una importante ristrutturazione, per farvi vivere presto tutto il know-how e tuttola competenza del Gruppo in materia.

Per identificare il bene e accompagnare in modo ottimale questo approccio di acquisizione specifica in montagna, il Gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer si è avvicinato al gruppo Vallat, con la volontà condivisa di portare un progetto alberghiero d'eccellenza.

Questo rinomato partner beneficia infatti di una conoscenza molto avanzata del mercato immobiliare, nelle Alpi del Nord, e in particolare nella valle di Courchevel, dove la famiglia del signor Joffray Vallat, presidente del gruppo omonimo, è insediata da decenni.

Stéphane Valeri, Presidente-Delegato: "È una grande soddisfazione per il nostro gruppo riuscire per la prima volta nella sua storia a finalizzare un progetto di acquisizione alberghiera all'estero, che inoltre è al fianco dei più grandi nomi dell'ospitalità di lusso nelle Alpi. Il futuro stabilimento ristrutturato costituirà per noi un nuovo stimolo di crescita, con una complementarità stagionale per le nostre risorse umane".

Pascal Camia, Direttore dello Sviluppo Internazionale: "Vorrei ringraziare tutti i team che hanno lavorato con grande professionalità alla conclusione di questo progetto. Ora si tratta di proporre un hotel d'eccezione, che permette di esportare il nostro know-how in una piazza molto apprezzata dai nostri clienti e da coloro che vogliamo attirare verso l'offerta globale del nostro gruppo".