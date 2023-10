Torna “C’est pas Classique” 2023 con un programma d'eccezione

Dal 3 al 19 novembre 2023 , torna in 13 comuni del Dipartimento delle Alpi Marittime per la diciottesima volta il festival "C'est pas Classique".

Si esibiranno artisti di fama internazionale: più di 30 concerti e attività gratuite consentiranno di “gustare” la musica classica in tutte le sue forme.



Dal suo lancio nel 2005, il festival si è rivelato un appuntamento imperdibile, atteso ogni anno da migliaia di appassionati.

Il suo obiettivo è quello di promuovere il repertorio classico e far conoscere la sua varietà e la sua modernità.

L’appuntamento di maggior rilievo in programma andrà in scena venerdì 3 novembre 2023 alle ore 20 al Palais Nikaïa di Nizza con un concerto di apertura che proporrà la Cerrone Electro Symphonic Orchestra.



Per celebrare i 50 anni di carriera dell'artista, è stata proposta a Cerrone una collaborazione unica e originale: trasformare il Palazzo Nikaia in un tempio elettro disco sinfonico!

Da «Give me love» a «Supernature», Cerrone rivisita i suoi più grandi successi, accompagnato dal direttore d’orchestra Randy Kerber e dai 40 musicisti dell'Orchestra nazionale di Cannes.





Gli altri momenti chiave :

Mercoledì 8 novembre ore 20,30 a Mougins - Quatuor Anches Hantées

Sabato 11 novembre ore 15 e ore 20,30, Palais des Rois Sardes a Nice – Candlelight hommage a Coldplay

Sabato 11 novembre ore 20 al Théâtre de Grasse - Romain Leleu Sextet

Mercoledì 15 novembre ore 20,30, Opéra de Nice - The Opera Locos

Venerdì 17 novembre ore 20,30, Opéra de Nice - Eastwood Symphonic

Sabato 18 novembre ore 20,30 au Palais de la Méditerranée a Nizza - André Manoukian Trio & Balkanes Guest Dafé Kritharas

Domenica 19 novembre ore 16 al Palais de la Méditerranée a Nizza - Drum Brother