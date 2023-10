Con l'aiuto di Monte-Carlo Société des Bains de Mer l'acqua scorre di nuovo nella tenuta di Agerbol

Monte-Carlo Société des Bains de Mer ha risposto alla richiesta del Domaine d'Agerbol, le cui terre erano minacciate dalla mancanza d'acqua, finanziando l'installazione di un sistema di irrigazione. L'azienda agricola che si affaccia sul Principato è da dieci anni l'orto biologico del Monte-Carlo Beach, che attinge frutta e verdura di stagione, in un approccio decisamente locale. Un'iniziativa che il Gruppo desidera preservare e rafforzare, sotto l'impulso della sua nuova governance, affinché Monte-Carlo Société des Bains de Mer diventi una destinazione sostenibile e responsabile di primo piano.

L'appello del 2 agosto per lottare contro la siccità

Lo scorso 2 agosto, Anna Ferrari lancia un appello al soccorso con il sindacato delle acque di irrigazione del comune di Roquebrune-Cap-Martin. Gli episodi di siccità a ripetizione fanno prosciugare le fonti che discendono dal Monte Agel e fermare l'irrigazione naturale dei terreni agricoli situati a valle della vetta prealpina. Localizzato su queste terre tra 430 e 490 metri di altitudine il Domaine d'Agerbol è direttamente colpito.

I suoi proprietari, Anna e Virginio Ferrari, alla fine ottennero l'allacciamento all'acqua del comune di cui i loro appezzamenti non erano provvisti. Uno sforzo finanziario importante per una fattoria a misura d'uomo. Ma ecco, senza soffiatore, pompa e serbatoio sempre a punto d'acqua, sul terreno pieno di residui e dislivello.

L'investimento di troppo per la coppia di agricoltori. «È troppo pesante» commenta Anna Ferrari nelle colonne di Nizza-Matin il 2 agosto. Molto vicino alla tenuta, la Direzione del Monte-Carlo Beach allerta a sua volta la sede del Gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer. La decisione è quindi presa rapidamente sostiene tali progetti sostenibili per garantire la sostenibilità del settore e del partenariato in corso.

Un effetto positivo sull'economia circolare

«Con l'apporto di acqua della rete, la tenuta è salvata, la sua produzione sana durerà, se non di nuovo si svilupperà, si creerà addirittura un posto di lavoro», precisa la Direzione del Monte-Carlo Beach. Un sollievo per l'affezionata coppia Ferrari, che adatta la sua produzione alle esigenze di Monte-Carlo Beach, come per lo stabilimento che ha avviato questa partnership sostenibile dieci anni fa, per sviluppare l'offerta biologica del ristorante Elsa.

Il nuovo impulso RSI di Monte-Carlo Société des Bains de Mer

È infatti senza esitazione che Stéphane Valeri, Presidente-Delegato di Monte-Carlo Société des Bains de Mer ha risposto a questo appello. La RSI guidata da Virginie Cotta, Segretario Generale, è un pilastro della sua roadmap. Entrambi si sono recati al Domaine d'Agerbol il 29 settembre scorso, accompagnati da Danièle Garcelon, Direttrice Generale del Monte-Carlo Beach, da Emmanuel Taillandier, Direttore Aggiunto, di Eva Elmshauser, Responsabile della missione ambiente e sviluppo sostenibile e di Pascal Garrigues, Chef Executive del Monte-Carlo Beach, per confermare il sostegno della SBM alle produzioni biologiche, a circuito corto, del Domaine d'Agerbol.