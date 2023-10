J-MED: Monaco e la Francia insieme per sostenere i giovani nel bacino del Mediterraneo

Come le precedenti edizioni, questa iniziativa mira a «sostenere la gioventù nel Mediterraneo» accompagnando progetti proposti da ONG delle rive Sud e Est del Mediterraneo, in partenariato con ONG della riva Nord (Francia, Monaco, Italia, Malta, Portogallo, Spagna).

L'istruzione e la cultura, la formazione professionale, l'inserimento socioeconomico, la mobilità, l'imprenditoria sociale e solidale e lo sport figurano tra i settori privilegiati.

In tre edizioni, 80 organizzazioni in Marocco, Tunisia, Libano e Mauritania, sono state premiate e hanno potuto attuare i loro progetti a beneficio dei giovani del bacino mediterraneo. Forte del suo successo dal primo invito nel 2020, l'iniziativa JMED ha ricevuto quasi 400 proposte.

Berro-Amadeï ha sottolineato che J-Med è "uno strumento agile ed efficace per localizzare maggiormente l'aiuto di Monaco a favore degli attori mediterranei e sostenere l'emergere di una nuova generazione di ONG mediterranee, più giovani e più inclusive".

Da parte sua, Jean d'Haussonville, ha dichiarato: "J-MED permette alla Francia e a Monaco di unire i loro sforzi per offrire leve d'azione ai giovani del bacino mediterraneo impegnati in numerosi settori solidali. Con J-MED sosteniamo associazioni di piccole dimensioni, spesso create da donne, e che spesso operano lontano dalle capitali".

L'invito a presentare progetti J-MED 2023 sarà lanciato ufficialmente in occasione degli «Incontri Mediterranei» di Beirut, in Libano, il 25 ottobre prossimo. I consorzi di ONG interessate avranno tempo fino al 5 gennaio 2024 per presentare i loro progetti.

La collaborazione tra Monaco e la Francia nel settore della cooperazione allo sviluppo in Africa e nel Mediterraneo si inserisce nel quadro di una convenzione di partenariato firmata nel 2010.