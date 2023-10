A Beausoleil la Fete de la Foret de Grima

Sabato 14 ottobre dalle 10 alle 16.30 a Baeusoleil si svolgerà la Fete de la Foret de Grima.

Il programma prevede

- Esposizione CNRS «Biodiversità: 10 luoghi, 10 ambienti»

- Realizzazione dell'opera collettiva Land Art - Elodie Jourdan Art Thérapeute

- Workshop Thai Chi e Yoga - Ptit tipi

- Spettacolo di marionette

- Passeggiata nella foresta - Cathy Cuby Sylvo Praticienne

- Canto nella foresta " DAL RESPIRO AL SUONO " - Frédérique Py musicista

- Gioco collaborativo sulla fauna di Grima - Associazione Tesoro Verde di Grima

- Bagno sonoro con Handpan - Sébastien Usher

- Alveari pedagogici - Associazione Terre di Santa Lucia

- Aperitivo biodiversità - Associazione Stand Up For the Planet

- Laboratorio della Lega di Protezione degli Uccelli - LPO

- Costruzione di capanne - Service Jeunesse Villle de Beausoleil

- Coro della scuola di musica dei bambini da 5/7 anni alle 16 - Città di Beausoleil

- I Gesti del Compostaggio - Associazione Terre en Compost

Possibilità di picnic in loco, bar in loco assicurato dall'Associazione Parking Orto dei Moneghetti