Nizza, alla scoperta del mondo notturno lungo la Promenade du Paillon

La natura si rivela in tutt'altra luce quando cala la notte: per sensibilizzare sull'importanza di proteggere il nostro ambiente notturno, il Servizio Natura, Mare e Biodiversità della Métropole Nice Côte d'Azur organizza un evento speciale intitolato "Proteggere la notte" che ha quale obiettivo la sensibilizzazione Notturna per consentire di esplorare la natura di Nizza dopo il tramonto.



Dalle 16,30 alle 20,00 di domani, sabato 14 ottobre 2023, uno stand informativo sull'inquinamento luminoso sarà allestito nella Promenade du Paillon per consentire di conoscere gli effetti negativi dell'illuminazione eccessiva sull'ambiente e sulla fauna notturna.



Dalle 19,00 alle 20,30 saranno proposte una serie di attività avvincenti.

Quiz sulla natura per mettere alla prova la conoscenza della fauna e della flora notturne e scoprire come ognuno di noi può contribuire alla loro conservazione.



Passeggiata notturna nel parco: accompagnata da un naturalista, questa passeggiata permetterà ai partecipanti di esplorare il parco, ascoltando i misteriosi rumori della notte. Un'esperienza coinvolgente da non perdere per gli amanti della natura e i curiosi di tutte le età.



L'ingresso a questo evento è gratuito così da offrire a tutti la possibilità di immergersi nella bellezza della notte e conoscere la necessità di proteggere il nostro prezioso ambiente notturno.



L’iniziativa fa parte della giornata nazionale "Notte" che mira a sensibilizzare sull'importanza di ridurre l'inquinamento luminoso e preservare la bellezza della notte.



Appuntamento sabato 14 ottobre dalle 16,30 alle 20,30 sulla Promenade du Paillon, di fronte ai giochi dei bambini.