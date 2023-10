Monaco Cyber Security ha presentato il primo SOC sovrano privato nel Principato di Monaco

Giovedì 12 ottobre, in occasione del salone delle Assisi della Sicurezza che si svolge al Grimaldi Forum, Monaco Cyber Security ha svelato il suo SOC Sovrano privato. Un'offerta che si inserisce nella strategia di trasformazione digitale del Principato di Monaco che ha posto la sicurezza al centro del suo sviluppo.

Frédéric GENTA, Delegato Interministeriale all'Attrattività e alla Transizione digitale ha dichiarato: "La sicurezza è nel DNA di Monaco, è uno dei fattori chiave dell'attrattività del Principato. Questo requisito si applica alla sicurezza informatica, un elemento essenziale in un mondo diventato digitale. Dopo la creazione di AMSN, del Cloud Sovrano e dell'identità digitale monegasca, il SOC Sovrano è una risorsa forte per lo Stato e le nostre imprese locali, e una prima in Europa".

Frédéric Fautrier, Direttore dell'Agenzia Monegasca di Sicurezza Digitale, ha inoltre insistito sulla necessità per il Principato di dotarsi di soluzioni che consentano di garantire la sicurezza delle imprese affinché questo sviluppo possa avvenire in condizioni ottimali.

"Volevo sottolineare che l'approccio avviata da queste due giovani società, una monegasca, Monaco Cyber Security, e l'altra francese SEKOIA.IO contribuirà a rafforzare il livello globale di sicurezza digitale a Monaco. Entrambe impegnate nella comunità del trattamento e della risposta agli incidenti di sicurezza informatica, contribuiranno a mantenere uno spazio digitale più sicuro nel Principato rispondendo alle sfide che tutti affrontiamo quotidianamente, utilizzando una soluzione di fiducia", ha aggiunto.

Il SOC, centro di supervisione e di intervento in materia di cibersicurezza, ha infatti lo scopo di rilevare, analizzare e trattare gli incidenti di sicurezza informatica con un tempo di reazione ridotto.

L'offerta di SOC sovrano di Monaco Cyber Security si basa su due tecnologie chiave:

• Monaco Cloud, la piattaforma cloud sovrana del Principato, garantisce la protezione dei dati dei clienti. I server situati a Monaco permettono di garantire che i dati dei clienti rimangano a Monaco, territorio che soddisfa le più severe norme di sicurezza.

• Sekoia.io offre una piattaforma XDR (Extended Detection and Response) alimentata da informazioni esclusive sulle minacce informatiche. La piattaforma Sekoia.io è stata implementata negli ambienti di Monaco Cloud e consente al SOC-MCS di rilevare immediatamente le minacce grazie a un ampio catalogo di regole di sicurezza arricchito dai team di Monaco Cyber Security.

L'offerta di SOC sovrano di Monaco Cyber Security è una soluzione completa e adattabile che soddisfa le esigenze delle aziende di tutte le dimensioni. Offre una gamma di servizi e soluzioni per proteggere i sistemi informativi da una vasta gamma di minacce.

"Siamo orgogliosi di lanciare la nostra offerta di SOC sovrana e di partecipare così alla strategia portata dal governo di fare del Principato una piazza digitale forte e sicura - ha dichiarato Sébastien Massé, Direttore Generale di Monaco Cyber Security - Vogliamo che la nostra offerta sia una vera risorsa per le aziende monegasche e internazionali, consentendo loro di proteggersi più efficacemente dagli attacchi informatici".