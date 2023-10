Save the date: Petsfestival 2023

Petsfestival 2023 è l’evento all-pet più grande d’Italia, che si tiene da sabato 14 a domenica 15 ottobre 2023, con oltre 27.000 mq espositivi, più di 200 espositori, oltre 80 eventi in due giorni, tra cui spettacoli, concorsi ed esposizioni internazionali, laboratori interattivi, presentazioni, approfondimenti e workshop realizzati in collaborazione con istituzioni e associazioni di settore.

Tantissime le specie in esposizione: oltre 200 conigli, più di 150 gatti, 300 colombi ornamentali e ancora acquariologia dolce e marina, rapaci, pony, asinelli, cavalli, rettili, roditori, ornitologia, verde.

Diversi gli appuntamenti in programma, tra i concorsi: International Shrimp Contest, primo concorso internazionale di caridine in Italia, International Lama e Alpaca Show, Coral Jubilee Show – esposizione felina internazionale, Cunitaly, il campionato lombardo di Colombi e i campionati europei di Dog Dancing, per la prima volta in Italia.

Il programma di Petsfestival al seguente link: https://petsfestival.eu/