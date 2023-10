Basket, Euroleague: brutta sconfitta dell'AS Monaco battuto dalla Virtus Bologna 83-59

Il Roca Team non riesce a festeggiare il ritorno nell'Euroleague al Gaston-Médecin con il suo pubblico. "Colpa" della Virtus Bologna di Luca Banchi che ha completamente surclassato gli uomini di Sasa Obradovic per 59-83.

I b0lognesi hanno costruito il proprio successo grazie ai tiri da tre (16/31). In queste condizioni, bisognava tirare fuori dal cilindro la partita perfetta per lottare. Ma non è stato così.

"Quando perdi in questo modo, non c'è niente da dire - le parole del coach monegasco Sasa Obradovic dopo l'incontro -. Penso che, molto semplicemente, non ci siamo assunti le nostre responsabilità. Non siamo stati al livello delle nostre potenzialità. Se non giochi secondo quanto sai fare, non puoi sperare di vincere".