Ligue 1, sosta per la Nazionale: i giocatori dell'AS Monaco pronti a dare il loro apporto

I giocatori monegaschi sono partiti per la nazionale con grande entusiasmo. I nazionali parteciperanno alla seconda pausa delle nazionali della stagione con una gran dose di entusiasmo grazie alle due vittorie consecutive contro il Marsiglia (3-2) e il Reims (1-3). E sicuramente questo entusiasmo tornerà utile vista l’importanza delle partite che attendono i compagni di Youssouf Fofana nelle rispettive nazionali.

Obiettivo: qualificazioni europee e coppa delle nazioni africane

Il centrocampista dei Bleus si appresta ad affrontare i Paesi Bassi nelle qualificazioni a Euro 2024. Proprio come Denis Zakaria, che persegue lo stesso obiettivo con la Svizzera. Mohamed Camara (Mali), Krépin Diatta e Ismail Jakobs (Senegal) e Wilfried Singo (Costa d’Avorio), già qualificati per la Coppa d’Africa 2023 che si terrà il prossimo gennaio, approfitteranno di queste partite, per preparasi al meglio per l’evento.

Tanti giocatori convocati per le nazionali giovanili

Takumi Minamino è stato riconvocato con il Giappone, mentre Guillermo Maripán punta già ai Mondiali del 2026 con il Cile. A livello giovanile, c’è un vero e proprio “blocco As Monaco” nelle nazionali francesi, con tre rappresentanti nella Under 21 di Thierry Henry, in lizza per il Campionato Europeo Under 21 2025. Ci sono anche due convocati de La Diagonale nelle categorie U20 e U19 e tre giocatori nella categoria U18.

Il programma dei nazionali:

Europa 🇪🇺

🇫🇷Youssouf Fofana- Francia

Qualificazioni a Euro 2024 – Venerdì 13 ottobre: Olanda – Francia alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam (ore 20:45)

Amichevole – martedì 17 ottobre: Francia – Scozia allo Stadio Pierre-Mauroy di Villeneuve-d’Ascq (ore 21:00)

🇨🇭Denis Zakaria- Svizzera

Qualificazioni a Euro 2024 – Domenica 15 ottobre: Svizzera-Bielorussia al Kybunpark di San Gallo (ore 18:00)

🇷🇺Aleksandr Golovin- Russia

Partita amichevole: giovedì 12 ottobre: Russia – Camerun allo stadio Lev Yachin di Mosca (ore 17:00)

Africa 🌍

🇲🇱Mohamed Camara- Mali

Amichevole – Venerdì 13 ottobre: Mali – Uganda allo Stadio 26 marzo di Bamako (ore 21:00)

Amichevole – martedì 17 ottobre: Arabia Saudita – Mali all’Estádio do Portimonense di Portimão (ore 17:00)

🇸🇳Krépin Diatta e Ismail Jakobs- Senegal

Amichevole – Lunedì 16 ottobre: Senegal – Camerun allo stadio Bollaert-Delelis di Lens (ore 20:30)

🇨🇮Wilfried Singo- Costa d’Avorio

Amichevole – sabato 14 ottobre: Costa d’Avorio-Marocco, Stadio olimpico d’Ebimpé (ore 19:00)

Amichevole – martedì 17 ottobre: Costa d’Avorio – Sudafrica (ore 14:00)

America 🌎

🇺🇸Folarin Balogun- Stati Uniti

Amichevole – sabato 14 ottobre: USA-Germania al Rentschler Field, East Hartford (ore 21:00)

Amichevole – mercoledì 18 ottobre: Stati Uniti – Ghana al Geodis Park, Nashville (ore 2:30)

🇨🇱Guillermo Maripán- Cile

Qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026 – Venerdì 13 ottobre: Cile-Perù all’Estadio Monumental David Arellano di Santiago (ore 14:00)

Qualificazioni ai Mondiali 2026 – Martedì 17 ottobre: Venezuela-Cile allo Estadio Monumental de Maturín, Maturín (23:00)

Nazionale under 21 🔋

🇫🇷Maghnes Akliouche, Soungoutou Magassa e Chrislain Matsima- Nazionale francese Under 21

Qualificazioni a Euro 2025 – Venerdì 13 ottobre: Bosnia-Erzegovina – Francia allo stadio Grbavica di Sarajevo (ore 18:30)

Qualificazioni a Euro 2025 – Martedì 17 ottobre: Francia – Cipro allo Stade des Alpes di Grenoble (ore 18:30)

🇧🇪Eliot Matazo- Nazionale belga under 21

Qualificazioni ai Campionati Under 21 – Venerdì 13 ottobre: Malta-Belgio all’Hibernians Ground di Paola (ore 18:00)

Qualificazioni ai Campionati Under 21 – Martedì 17 ottobre: Ungheria – Belgio allo Szusza Ferenc Stadion di Budapest (ore 18:00)

Nazionali giovanili 👶

🇫🇷Edan Diop e Malamine Efekele- Nazionale francese Under 20

Amichevole – Giovedì 12 ottobre: Nazionale francese Under 20 – Paris FC

🇫🇷Eliesse Ben Seghir e Mayssam Benama-Nazionale francese Under 19

Amichevole – Giovedì 12 ottobre: Australia-Francia a Marbella (ore 14:00)

Amichevole – Sabato 14 ottobre: Francia-Belgio a Marbella (ore 13:00)

Amichevole – Martedì 17 ottobre: Francia – Svizzera a Marbella (ore 11:00)

🇫🇷Aladji Bamba, Saïmon Bouabré e Joan Tincres-Nazionale francese Under 18

Amichevole – Venerdì 13 ottobre: Francia – Svizzera

Amichevole – Lunedì 16 ottobre: Francia – Svizzera

🇧🇪Samuel Nibombé- Nazionale belga Under 17

Torneo élite: 11 ottobre: Belgio-Gibilterra a Nes-Ziona, Israele (ore 10:00)

Torneo élite: 14 ottobre: Belgio-Galles a Nes-Ziona, Israele (ore 10:00)

Torneo élite: 17 ottobre: Israele – Belgio a Nes-Ziona, Israele (ore 16:00)