Nizza, “Le merveilleux quotidien de Robert Doisneau”, una mostra al Museo della Fotografia (Foto)

Fino al 28 gennaio 2024, il Musée de la Photographie Charles Nègre di Nizza propone una grande retrospettiva di uno dei più grandi fotografi francesi del dopoguerra che ha segnato molte generazioni con i suoi scatti poetici in bianco e nero.

Les frères rue du Docteur Lecène 1934 Crédit Atelier Robert Doisneau



Concepita in collaborazione con l'Atelier Robert Doisneau, la mostra “Le merveilleux quotidien” riunisce 110 fotografie è disponibile in due tempi.



Il Meraviglioso quotidiano che aiuta a scoprire Parigi e la sua periferia tra gli anni '30 e '70 attraverso 78 stampe antiche o vintage e 2 grandi montaggi in rilievo realizzati dall'artista. Sarà possibile riconnettersi con la semplicità e la bellezza della vita quotidiana di fronte ad opere iconiche come Le baiser de l’Hôtel de Ville o Mademoiselle Anita.

Nerva Sport dans le Parc de Saint Cloud 1935 Crédit Atelier Robert Doisneau



Palm Springs 1960 è un servizio realizzato per la rivista Fortune sulla costruzione di campi da golf nel cuore del deserto del Colorado. Con lo sguardo divertito da etnologo improvvisato, Robert Doisneau utilizza la pellicola colorata per restituire l'atmosfera fittizia di questa oasi per ricchi e beati pensionati americani dall'opulenza gioiosa. Il risultato è una modernità folle.

Autoportrait au Rolleiflex 1947 Crédit Atelier Robert Doisneau



La mostra «Il meraviglioso quotidiano» di Robert Doisneau potrà essere visitata fino al 28 gennaio 2024 al Museo della Fotografia Charles Nègre che si trova nel Vieux Nice, in Place Pierre Gautier.