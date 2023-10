La festa di Halloween sta per tornare! Tutti gli appuntamenti nel Principato di Monaco

Il Comune di Monaco, sotto l'impulso di Axelle Amalberti Verdino, Assessore incaricato delle Animazioni e Svaghi, ha tenuto, anche quest'anno, a proporre un programma completo, festivo e soprattutto... spaventoso in molti siti comunali

Parc Princesse Antoinette

Nel Parco sono organizzati diversi eventi per i bambini residenti o scolarizzati a Monaco:

- Cinéparc: grande serata cinema all'aperto per i giovani dalla quinta alla terza. Il titolo del film rimane segreto, ma ci sono diversi indizi da notare: horror e commedia. Venerdì 13 ottobre 2023 alle 19:30 Prezzo: 5€ (acqua minerale, dolci e popcorn inclusi) COMPLETO

- Atelier di lettura alla Sala Fàbrica: la lettura di lunedì 30 ottobre "spaventerà" i bambini dai 5 ai 7 anni con il racconto «Pozione e Strega» (in collaborazione con «La Valigia delle storie»). Lunedì 30 ottobre 2023 alle 14.30. Gratuito su iscrizione: +377 93 15 29 33

- Grande Gioco di Halloween: i bambini più coraggiosi dai 6 anni in su sono invitati a partecipare alla 13 º edizione del Grande Gioco di Halloween al Parco Princess Antoinette, organizzato dalle squadre di The Game Box. Costumi di benvenuto e caramelle e spaventi in palio! Come complemento quest'anno, uno stand di trucco delizierà i più giovani. Martedì 31 ottobre 2023 dalle 14 alle 17 Gratuito su iscrizione sul posto tra le 14 e le 16 Informazioni: +377 93 15 29 33

Espace Léo Ferré

La festa di Halloween dell'anno scorso, che faceva seguito a una proposta degli studenti delle scuole medie nell'ambito della quinta edizione del Progetto Comunale Junior, aveva avuto un vivo successo tra i giovani.

L'«Halloween Party» tornerà quest'anno all'Espace Léo Ferré il 31 ottobre in serata, per gli studenti e i residenti del Principato dai 14 ai 17 anni. Come l'anno scorso, un DJ creerà l'atmosfera e i giovani immortaleranno la loro serata grazie a un Photo Booth - travestimenti benvenuti.

Ogni residente o studente del Principato potrà essere accompagnato da una persona non monegasca della stessa fascia d'età (sotto presentazione di un documento). In questo caso i posti dell'avente diritto e dell'accompagnatore dovranno essere acquistati e ritirati contemporaneamente. Prezzo: 20€ (bevande illimitate e candy bar). Martedì 31 ottobre 2023 dalle 19 alle 23 Prevendite da mercoledì 18 ottobre (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17) Vendita in loco la sera stessa (in funzione dei posti disponibili) Informazioni: +377 93 10 12 1

Centro Botanico/ Giardino Esotico

- Negozio del Giardino Esotico: fino al 31 ottobre, un laboratorio ludico e creativo è proposto dai team del Giardino Esotico. In programma: creazione di un acchiappasogni e decorazione su vasi di terracotta «speciale Halloween»! L'occasione di andarci con la famiglia, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16. Tariffa: 25€ (piante e materiale inclusi). Fino a martedì 31 ottobre 2023 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16. Su iscrizione +377 93 15 29 80/ giardino@mairie.mc

- Grande Gioco al Centro Botanico: il 31 ottobre in serata, un grande gioco è organizzato nei vicoli e nelle serre del Centro Botanico per i «grandi» bambini a partire da 8 anni, animato da La Scatola dei Giochi. Martedì 31 ottobre 2023 dalle 19.30 alle 21.30. Gratuito e aperto a tutti i bambini scolarizzati o domiciliati a Monaco da 8 anni Su iscrizione +377 93 15 29 80/ giardine@mairie.mc

Mediateca del Principato di Monaco

- La Mediateca di Monaco approfitta delle vacanze di Ognissanti per proporre due animazioni intorno ad Halloween per diverse fasce d'età: una serata giochi «di spavento» per il pubblico di 14 anni e + e un cine popcorn con la diffusione del film «Kiki la piccola strega» per bambini dai 6 anni in su.

Serata giochi spaventosi - venerdì 20 ottobre 2023 alle 19 (14+) Biblioteca Princess Caroline. Su iscrizione (posti limitati) +377 93 15 22 72.

Ciné popcorn Famille - Venerdì 27 ottobre 2023 alle 18 (6+ anni) Biblioteca Louis Notari. Ingresso gratuito

Espace Lamartine

Programma speciale Halloween: i soci potranno fare il pieno di attività e di animazioni «speciali Halloween» il 31 ottobre prossimo all'Espace Lamartine, specialmente decorato per l'occasione:

- 10.30: fitness ritmato sul tema «Mercoledì» (Famiglia Adams)

- 12h: pranzo a tema per i +60 anni al ristorante senior A Pignata

- 12.30: Step Endiablé

- Dalle 18 alle 23:30: festa di Halloween con trucco (dalle 18 alle 20) e DJ dalle 19:30.

L'Espace Lamartine è aperto ai monegaschi, residenti e giovani scolarizzati nel Principato a partire dai 16 anni. Informazioni e iscrizioni: +377 93 30 63 78/ espacelamartine@mairie.mc