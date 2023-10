Opéra di Nizza e OGC Nice stringono un patto di partenariato

Due delle realtà più emblematiche della città di Nizza, l'Opéra de Nice e l'OGC Nice, hanno stretto una partnership inedita che assicura delle novità sulla scena culturale e sportiva della Costa Azzurra.



La combinazione, unica nel suo genere, tra la musica classica e il calcio é l'occasione per tessere legami e per mettere in risalto le somiglianze di due realtà apparentemente distinte.



Ricerca della perfezione, superamento di sé, senso del collettivo, dedizione al pubblico sono infatti qualità che ci si aspetta tanto da un artista quanto da uno sportivo: la caratteristica che li accomuna è di vivere la propria passione al più alto livello.



Il partenariato tra Opéra e OGC Nice sarà concretizzato nel 2023-2024 sotto varie forme:





Cantanti dell'Opera, solisti o artisti del coro, interpreteranno l'inno «Nissa la Bella» allo stadio Allianz Riviera, in apertura di diverse partite della stagione sportiva;

I bambini del Mèfi Club, giovani tifosi del club e il coro dei bambini dell'Opera condivideranno le loro rispettive passioni e uniranno le loro voci in un coro unico nel suo genere;

Un incontro pubblico con un direttore d'orchestra e un allenatore sportivo sarà organizzato all'Opera per presentare e confrontare due mestieri non così lontani...

Altre sorprese accompagneranno tutta la stagione.