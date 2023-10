Nizza, sostegno agli imprenditori: un importante appuntamento domani all’ Hub de l’Innovation

L’Hub dell'Innovazione di Nizza ospita domani la Rentrée des Entrepreneurs, un importante momento per il mondo dell’imprenditoria della Costa Azzurra ed un insieme di iniziative volte a creare rapporti e sostegno nei confronti di quanti reggono una delle “chiavi” del successo economico del territorio.



Gli imprenditori potranno incontrare in un unico luogo, professionisti dell'imprenditoria (più di quaranta partner presenti) per soddisfare le loro esigenze in materia di finanziamento, accompagnamento, innovazione, burocrazia ed economia sostenibile.

All’ingresso ogni imprenditore avrà la possibilità di illustrare la propria situazione e le proprie esigenze ad un esperto che li indirizzerà verso i migliori interlocutori nei diversi spazi previsti:

Zona di finanziamento

Area impatto per tutti i progetti con obiettivi sociali e ambientali

Area di supporto e innovazione per sviluppare la propria rete, trovare un mentore, aderire a un programma di accelerazione o convalidare idee innovative

Area formalità per accompagnare nelle pratiche amministrative, proteggere le idee innovative

Sono inoltre previsti workshop collettivi.

In questa occasione sarà presentato l'Hub dell'Innovazione (ex CSI), simbolo dell'ascesa della Métropole Nice Côte d'Azur sull'accompagnamento degli imprenditori.