A Saorge e La Turbie due appuntamenti per bambini con "Monument jeu d'enfant"

Il 21 e 22 ottobre due grandi appuntamenti in contemporanea con giochi per bambini "Monument jeu d'enfant" a Saorge e La Turbie.

Per l'edizione di quest'anno sono previsti ben due "Escape game" inediti che si terranno al Monastero di Saorge e al Trofeo di Augusto a La Turbie.

Siete pronti a giocare? Allora non esitate: prenotate i vostri posti!

IL PROGRAMMA:

Al Monastero di Saorge "The Saorge Code", sabato 21 e domenica 22 ottobre alle ore 10.00; 11.30; 14.00 e15.30.

Accadono cose strane al monastero di Saorge, eventi inspiegabili... e la preoccupante scomparsa di fratel Leone, il Francescano. Il monastero sarà immerso in un'atmosfera inquietante, nella quale bisognerà assolutamente trovare la causa di questa macchinazione per scoprire e salvare in tempo fratello Leon! Per questo dovrete scoprire indizi che vi permetteranno di accedere alle diverse sale. Riuscirete a risolvere gli enigmi, decodificare i messaggi, sbloccare i lucchetti e svelare il mistero di «The Saorge Code»?

Le sessioni potranno comprendere al massimo 6 bambini (+ gli adulti accompagnatori). Prenotazione obbligatoria al numero 04.93.04.55.55/ 06.58.51.05.60. I bambini dovranno essere obbligatoriamente accompagnati da almeno un adulto e rimarranno sotto la sua responsabilità per tutta la durata della presenza nel sito.

Tariffe: Bambini sotto i 6 anni gratis, 5 € per il primo adulto che accompagna un bambino, 6 € per adulto in più. Informazioni: 04.93.04.55.55 o monastere-de-saorge@monumentsnationaux.fr

Al Trofeo di Augusto a La Turbie si svolge invece l'evento "Un colpo nel mosaico antico! ". Appuntamento per domenica 22 ottobre con orari 10.15; 11.00; 11.45; 12.30; 14.15 e 15.45.

Simon, archeologo, con il suo team ha scoperto un vaso antico eccezionale nel suo cantiere di scavo al Trofeo di Augusto. Il suo studio è fondamentale per la comprensione del sito.Deve assolutamente essere inviato in un laboratorio per l'analisi in esattamente 25 minuti ma non è possibile rintracciarlo. Avrete solo solo questo tempo per risolvere gli enigmi che vi metteranno sulla pista del vaso scomparso. Sarete all'altezza della sfida? Tocca a voi!

Sessioni di massimo 6 partecipanti (+accompagnatori adulti). Prenotazione obbligatoria (online): https://www.trophee-auguste.fr (clicca su "Biglietteria")o https://tickets.monumentsnationaux.fr/fr-FR/familles.

Presentarsi alla biglietteria almeno 20 minuti prima dell'inizio del gioco. I bambini dovranno essere obbligatoriamente accompagnati da almeno un adulto. Tariffe: bambini sotto i 6 anni gratis, 5 € per il primo adulto che accompagna un bambino, 6 € per adulto in più. Informazioni: la-turbie@monuments-nationaux.fr 04.93.41.20.84