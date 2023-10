Cannes, una nuova scuola sceglie la città del Cinema

Una nuova scuola ha scelto quale sede la città di Cannes, si tratta de La Plateforme.

Specializzata nel digitale e nelle nuove tecnologie, è interamente finanziata dal mecenatismo e quindi non genera tasse scolastiche per gli studenti.

Propone corsi di studio in alternanza per facilitare l'accesso all'occupazione.

Così si è espresso David Lisnard, sindaco di Cannes: “Siamo orgogliosi di ospitare, nel quartiere République, la scuola La Plateforme, che offre corsi di formazione qualificati per le professioni digitali in rapida crescita senza costi aggiuntivi.

Offre l'opportunità a circa 200 studenti di emergere e inserirsi in un nuovo progetto di vita.

La sua scelta di stabilirsi a République testimonia la fiducia che il nostro processo di rinnovamento urbano suscita tra i professionisti.

Così, l'installazione di questo istituto di istruzione superiore è coerente con il nostro impegno non solo di rendere Cannes una città piacevole da vivere in tutti i quartieri, ma anche di sviluppare formazioni in collegamento concreto con il tessuto imprenditoriale locale e di stimolare l'innovazione nei settori dell'economia creativa”.