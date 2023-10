Si è concluso Petsfestival 2023 il “mondo degli animali” a Cremonafiere

Si è concluso ieri a CremonaFiere Petsfestival, l’evento all-pet più grande d’Italia con oltre 27.000 mq espositivi, più di 200 espositori, oltre 80 eventi in due giorni, tra cui spettacoli, concorsi ed esposizioni internazionali, laboratori interattivi, presentazioni, approfondimenti e workshop realizzati in collaborazione con istituzioni e associazioni di settore. Tantissime le specie in esposizione: oltre 200 conigli, più di 150 gatti, 300 colombi ornamentali e ancora acquariologia dolce e marina, rapaci, pony, asinelli, cavalli, rettili, roditori, ornitologia, verde.

“Abbiamo voluto portare in fiera il mondo degli animali domestici – spiega Roberto Biloni, Presidente di CremonaFiere - . perché riteniamo che questo settore sia molto importante sotto diversi profili, soprattutto per le nuove generazioni, quello sociale ed educativo soprattutto. Il percorso di ampliamento del panorama fieristico cremonese è iniziato nel 2021 proprio con PetsFestival ed è un piacere vederlo rappresentato con un’esposizione così ampia e ricca di contenuti per gli operatori e per gli appassionati”.

Nell’ampio repertorio espositivo di Petsfestival sono stati presentati i più innovativi prodotti e servizi per animali, rappresentati da esperti e professionisti, ma i veri protagonisti di questo evento sono stati proprio i nostri amici animali: cani, gatti, conigli, alpaca e lama, colombi ornamentali, pesci d’acqua dolce e di mare, rettili, rapaci, piccoli roditori, pappagalli, pony, asinelli, cavalli, api, verde e tanto altro.

Diversi gli appuntamenti in programma, tra i concorsi: International Shrimp Contest, il primo concorso internazionale di caridine in Italia che ieri è arrivato alla fase conclusiva con la premiazione; International Lama e Alpaca Show e Coral Jubilee Show – esposizione felina internazionale; Cunitaly, il campionato lombardo di Colombi e i campionati europei di Dog Dancing, per la prima volta in Italia che ieri è giunta a conclusione con la finale e le premiazioni. Per quest’ultima disciplina nella categoria freestyle la Svezia si è classificata per prima e nell’HTM ha vinto la Repubblica Ceca.

Tra gli eventi di ieri si è tenuto uno spettacolare raduno di Alani con 90 esemplari iscritti organizzato dal Gruppo Cinofilo Cremonese e aperto a tutti i proprietari di alani o cani simili, ancora il primo soccorso cinofilo, educazione cinofila e dimostrazioni di riporto a cura della Dog Trainer Chiara Ceresoli; il Treibball, a cura dell’associazione italiana Treibball; sessioni di aquascaping live, workshop e presentazioni libri. È stato inoltre presentato il progetto Panchina Rossa: gli Stati Generali delle Donne per le panchine rosse, un’iniziativa sociale per la sensibilizzazione sul tema della violenza sulle donne. Al Presidente di CremonaFiere Roberto Biloni è stata consegnata una targa a testimonianza dell’impegno del polo fieristico nel contrasto a questa piaga sociale.

L'Associazione Stati Generali delle Donne HUB è movimento focalizzato sulla promozione del pieno sviluppo del ruolo sociale delle donne. È attiva in tutta Italia dal 2015, con progetti in Bosnia, Francia e UK, ha sedi anche in Spagna e Sud America.SGD è interlocutore per le Istituzioni e le Pubbliche Amministrazioni sia nazionali che internazionali che operano nell'ambito delle politiche del lavoro, dell'economia, della finanza, del femminile, dei diritti, della cultura, della scuola, realizza la sua missione e rende concreti i percorsi verso una società sostenibile attraverso la co-creazione di concreti progetti e la partnership con Associazioni, Istituzioni, Università, Aziende.

PetsFestival vi dà l’appuntamento al prossimo anno.