Principato, a fine novembre torna la festa del ciclismo Bekink Monaco 2023

Il 26 novembre torna la festa del ciclismo che riunisce i grandi campioni a Monaco. Per il terzo anno consecutivo CMT e AWE Sport hanno unito le forze per dare vita ad una nuova edizione di un evento pensato per condividere una giornata all’insegna del divertimento, dell’educazione e della beneficenza.

Con l’annuncio della nuova data, arrivano anche le prime conferme degli atleti che correranno l’entusiasmante criterium cittadino, regalando uno spettacolo indimenticabile ai loro tifosi. Tra questi, spicca il neo Campione del Mondo Gravel, Matej Mohoric, che ha conquistato il titolo la scorsa domenica a Pieve di Soligo (TV) con un’incredibile azione sul finale.

Lo sloveno, già fervente sostenitore del progetto, sarà a Monaco per farsi portavoce dei valori di Beking, soprattutto quelli rivolti ai più piccoli: “Tramite questo evento riusciamo a promuovere il ciclismo come mezzo di trasporto anche e soprattutto nei contesti urbani ” ha spiegato. “Credo che in futuro per i bambini sarà facile usare la bicicletta per spostarsi, ecco perché è importante fargli scoprire questo sport fin da piccoli. Non si tratta solo di esercizio fisico ma di fare del bene a sé stessi, prendersi cura della propria salute e del pianeta. È un gesto semplice ma fondamentale.”