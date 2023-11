Calcio, Inter: Yann Sommer ed i suoi numeri

Il difensore dell'Inter di origine svizzera, grazie ai numeri e le prestazioni è il terzo portiere della Serie A. Yann Sommer registra 6 reti inviolate in 9 presenze. Questi aggiornamenti si possono seguire anche tramite le agenzie sportive che ti permettono di usufruire dei bonus disponibili e delle offerte dei nuovi bookmakers ecco dove trovare i siti per affiliazione scommesse.

Yann Sommer

Se desideri avere le novità sul mondo del calcio, tutti gli eventi e gli altri sport disponibili clicca su Betway . Per l'Inter, l'ex portiere Andrè Onana è dimenticato dopo aver acquistato Yann Sommer che ha delle prestazioni e dei numeri maggiori rispetto al camerunense senza togliere nulla sulla bravura anche diL'allenatore Simone Inzaghi cerca di inserire al meglio il nuovo difensore per dargli modo di conoscere meglio sia i compagni che la squadra dato che deve diventare quella perfezione per non far entrare la palla in porta. Dai suoi numeri sappiamo bene cheha sei reti inviolate in 9 presenze nella Serie A, proprio come quelle del passato Cristiano Lupatelli e Alisson, portieri che hanno fatto storia. Ma Yann Sommer è da poco nella squadra dell'Inter e ancora non ha fatto numeri esorbitanti, ma comunque in campionato, nella sfida contro il Milan, il Sassuolo e il Bologna ha raccolto la palla dalla rete, non mente la sua bravura e sicuramente è un buon difensore che sa fare il suo lavoro.

Con l'Inter

Vuoi sapere il tuo Oroscopo? Clicca qui e leggi quello dettatto da Corinne. Mistertuttavia è contento del portiere perchè Yann Sommer è solido, attento ed esperto nel mondo del calcio, anche se l'unica pecca che ha fatto è quella contro il Sassuolo sul tiro di Nedim Bajrami. Lo svizzero, nella sfida di oggi, ha reagito bene sul tiro di Demba Seck e sul colpo di testa di Pietro Pellegri, cosa accaduta già nella partitacon il giocatore Filippo Ranocchia che ha subito una punizione. Come anche con la squadra del Cagliari con l'attaccante Paulo Azzi e nel recupero della partita tra Inter e Bologna,ma Yann Sommer non è solo questo. Le sue prestazioni da portiere nella Champions League, hanno regalato punti in un girone della Real Sociedad con il pareggio sulla punizione del calciatore spagnolo Brais Mendez e Mikel Oyarzabal. Invece con la squadra del Benfica,, pare si sia distinto in difensiva con il tentativo di Fredrik Aursnes.

Prestazioni e numeri

Per le news sulla partita tra il Monaco e la squadra del Lille nella Ligue 1 e sapere come è finito il match vai su questo articolo . Insomma, il difensore dell'anche se da poco in squadra sta dimostrando il suo valore a mistered ai suoi compagni. Sicuramente si cerca di migliorare ed entrare meglio nella teoria del club italiano, ma lo svizzero non molla e continua a fare numeri e prestazioni che non mentono. Inoltre, lui ha costretto la nostra nazionale a giocarsi la qualificazione mondiale attraverso il play off, ha delle caratteristiche ed una carriera dai trionfi importanti e comunque anche dei traguardi professionistici. Ora vedremo se con l'Inter,riuscirà ad arricchire di vittorie che occorrono per vincere un prossimo scudetto o regalare alla squadra dei neroazzurri le vittorie.

Conclusione

La tattica usata dal portiere svizzero più che altro si nasconde negli allenamenti. Usa degliche lo aiutano ad avere una visione migliore dei bulbi oculari quanto la reattività del suo cervello.dunque con questi occhiali non vede altro che delle luci che si accendono e si spengono ad intervalli brevi e regolari che funzionano a rallentatore, utilissimo per i movimenti e gli scatti della palla. Molto probabilmente questa funzione degli occhiali è ottima contro gli interventi ravvicinati con l'avversario per la difensiva della porta nel gioco del calcio. Infatti veniamo a conoscenza inoltre che questo paio di occhiali viene usato anche dall’americano.