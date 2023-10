Nizza, la Promenade du Paillon festeggia i suoi primi 10 anni

L’invito della città di Nizza é quello di celebrare insieme i 10 anni della Promenade du Paillon nei giorni 19 e 21 ottobre 2023 .

Dieci anni fa veniva inaugurata la Promenade du Paillon.

Sabato 26 ottobre 2013, la Coulée Verte, ribattezzata Promenade du Paillon, secondo i desideri dei nizzardi, diventò realtà.



Quarant’anni anni fa, quando il parcheggio e la stazione degli autobus furono costruiti sul letto del Paillon, nessuno poteva immaginare che un giorno sarebbero stati sostituiti da uno spazio verde di dodici ettari che permetteva di andare di giardino in giardino fino alla Promenade des Anglais.





Oggi, quanti vivono a Nizza si sono appropriati di questo luogo unico: un luogo conviviale e di incontro dove grandi e piccini vengono a giocare, a riposare, passeggiare.

Uno spazio al tempo stesso vivace e pacifico ancorato alla quotidianità della città.



Due gli appuntamenti per celebrare insieme i 10 anni della Promenade du Paillon, in attesa che il suo prolungamento fino alla Foire de Nice sia percorribile.



Concerto di compleanno Candlelight gratuito giovedì 19 ottobre 2023 e un’intera giornata di manifestazioni sabato 21 ottobre

Concerto gratuito in occasione dell'anniversario della Promenade du Paillon. Interpretazione delle più grandi arie del gruppo Queen.

Giovedì 19 ottobre 2023 ore 18,30 - Miroir d'eau – Entrata dall'Allée Résistance et Déportation



Intera giornata di sabato 21 ottobre 2023 - Dalle 10 alle 18

Giornata speciale promette di essere una vera festa per tutti, grandi e piccini. In programma, dalle 10 alle 18, una varietà di animazioni, strutture effimere e sorprese che delizieranno tutta la famiglia.



La Promenade du Paillon è un luogo che appartiene a tutti e questa giornata unica è l'occasione perfetta per celebrare insieme la sua eredità e il suo futuro.