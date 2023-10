Flagello “Punaises de lit”, tutto quello che bisogna sapere: un convegno domani a Nizza

Fin dal 2021, la città di Nizza ha lanciato un piano per combattere le Punaises de lit (cimici da letto): una sfida importante per la salute pubblica.

Una piattaforma telefonica e uno sportello unico di informazione e di accompagnamento sono stati istituiti alla Maison de l'Habitant per rispondere alle domande dei cittadini, offrire loro un accompagnamento per combattere la proliferazione di questi parassiti e liberarsene.







Un aiuto di 175€ viene concesso per il finanziamento del noleggio, dell'acquisto di materiale o per l'intervento di una società specializzata.

Parallelamente all'azione della Métropole, Côte d'Azur Habitat ha avviato un piano di azioni complementari.



La prevenzione e la formazione sono azioni essenziali per lottare contro questi parassiti, è stata pertanto organizzata una riunione informativa sul tema «Cimici da letto: come liberarsene?» prevista per giovedì 19 ottobre dalle 14.30 alle 17 al Centre Universitaire Méditerranéen.

I temi che saranno trattati sono: tutto sulle cimici, le idee sbagliate, gli errori, i gesti giusti, i trattamenti e i dispositivi.





Questo il programma

Ore 14,30 - Cimici da letto : recrudescenza, impatto sulla salute umana, mezzi di lotta e prevenzione a cura del professor Pascal Delaunay, entomologo medico-parassitologo all'ospedale universitario di Nizza;

Ore 17 - Conclusione del dottor Richard Chemla, Adjoint au maire de Nice delegato alla transizione ecologica ed energetica, alla salute e al benessere.

Il Centre Universitaire Méditerranéen si trova a Nizza sulla Promenade des Anglais 65.