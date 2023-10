Convenzione triennale tra Comune di Roquebrune Cap-Martin e ONF per preservare gli spazi naturali del Mont Gros

Una nuova convenzione, valida per il periodo 2023-2026, è stata firmata tra il Comune di Roquebrune-Cap-Martin e l'Ufficio Nazionale delle Foreste (ONF) per la conservazione e la valorizzazione degli spazi naturali del Mont Gros.

e l'installazione di casette per le api.

La convenzione 2023-2026 si concentrerà sui seguenti punti:

- Miglioramento dell'accoglienza del pubblico, con l'apertura dell'accesso al forno a tegole e alla rovina di Rossignola, nonché l'allestimento di un'area picnic sul sentiero Jacob.

- Investimenti forestali, tra cui la creazione di due frutteti e piantagioni lungo le rive dello stagno e dello specchio d'acqua.

- Realizzazione di infrastrutture specificamente dedicate alla prevenzione dell'erosione e dell'insabbiamento dello stagno.

Il costo totale delle operazioni previste per il periodo 2023-2026 ammonta a 240.000 €, IVA inclusa, per le spese di investimento e 140.000 €, IVA inclusa, per le spese operative legate alla manutenzione.

Il finanziamento di queste operazioni sarà assicurato congiuntamente dal Principato di Monaco, per un importo di 60.000 euro all'anno, e dal Comune, per un importo di 35.000 euro all'anno, su base annua, per la durata della convenzione.