A dicembre al Grimaldi Forum di Monaco arriva lo spettacolo "Madagascar, the Musical"

Alex il leone, Marty la zebra, Melman la giraffa, Gloria l'ippopotamo e, naturalmente, i simpatici e astuti pinguini fuggono dallo zoo di Central Park a New York per intraprendere un viaggio completamente folle nel regno esilarante di King Julian in Madagascar.

Lasciatevi dunque trascinare dalla colonna sonora unica e cantare a squarciagola "I like to Move it».

Durata dello spettacolo 1h40 compreso 20 minuti di intervallo. Lo spettacolo sarà in inglese con sottotitolazione in francese. Parcheggio in loco, tariffa serale dalle 19:00, 0,70c/ora. Servizio bar e piccola ristorazione durante l'intervallo e in prima presso il bar blu del Grimaldi Forum, a partire dalle 18:00 di sera e dalle 14:00 di mattina.