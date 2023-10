Alla scoperta delle grandi opere del Principe Ranieri con il gioco per bimbi "Dacodac"

Per far conoscere a tutti la mostra dedicata al Principe Ranieri III, la Direzione degli Affari Culturali ha ideato un gioco per 6-14 anni.

Si chiama Dacodac e accompagnerà i partecipanti lungo un percorso fatto di giochi e indizi nascosti nella mostra, il cui scopo è trovare un codice per aprire la cassaforte che ospita un «tesoro».

Dacodac è un piccolo personaggio immaginario creato dalla Direzione degli Affari Culturali di Monaco per accompagnare il giovane pubblico nella scoperta della cultura.