Raffinatezza in tavola: "L'arte del ricevere e il galateo all'unione industriali di Torino"

Il 24 novembre 2023 dalle ore 19:45, nella prestigiosa cornice del Centro Congressi Unione Industriali di Torino in Via Vela 15, si terrà una serata all’insegna dell’Arte del Ricevere intesa come espressione del bello, della creatività e della cultura.

Host della serata sarà Angelo Garini. Noto architetto, event designer e scrittore, è riconosciuto dalla stampa internazionale come “l’architetto dei sogni”. Ha condotto programmi di grande successo, dedicati a matrimoni ed eventi su Real Time, è autore di libri illustrati e creatore e conduttore di podcast.

Dopo l’aperitivo di benvenuto, Angelo Garini condurrà gli ospiti alla scoperta della storia della Tavola, raccontando aneddoti e curiosità per spiegare come siamo arrivati alla moderna concezione dell’accoglienza, sempre con un occhio alla bellezza estetica della composizione della tavola, una vera e propria architettura da camera.

Per l’occasione, Garini mostrerà come si allestisce scenograficamente la tavola e illustrerà le regole del buon comportamento e del galateo nelle diverse situazioni quotidiane e negli eventi mondani.

Seguirà la cena, momento conviviale per eccellenza.

Angelo Garini omaggerà ai presenti il suo ultimo libro: “TAVOLA – Storia e Arte del Ricevere”, edito da Lisianthus Editore (uno per ospite, se in coppia uno per coppia).

Dress code: cocktail

Per informazioni e prenotazioni contattare il 3391410085 (anche WhatsApp)

Organizzazione Artist’s Life Aps

e-mail: artistslifeaps@gmail.com