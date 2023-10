Basket, riscatto dell'AS Monaco in Euroleague: Belgrado battuta in trasferta per 82-76

Mike James si è trasformato in un perfetto cecchino con il suo tiro da due (18 punti, 11 passaggi), mentre Alpha Diallo e John Brown sono stati eroici. Yakuba Ouattara, il capitano perfetto in modalità "XFactor", con il collettivo che ne ha seguito l'esempio. E Kemba Walker ha giocato i suoi primi 10 minuti in Euroleague.

Una serata attesa da inizio stagione con il successo finale per 82-76 dopo una partita ad alta tensione e battagliata.

HANNO DETTO

Kemba Walker (Roca Team): "Questa è una grande vittoria per noi, importante dopo le prime due sconfitte nella competizione. Venire qui, in una tale atmosfera e affrontare una squadraeccellente riportando questo successo è positivo. Sono contento di condividere la mia prestazione con compagni di squadra, che sono altrettanto entusiasti per me. La mia prima partita è stata un'esperienza incredibile in questa atmosfera e con questi ragazzi. Mi sono divertito molto"

Mike James (Roca Team): "Siamo riusciti ad essere abili, ci ha aiutato molto. Dopo due sconfitte, ci siamo guardati negli occhi. Ci siamo detti che bisognava lottare molto di più per vincere, tanto più in trasferta e in ambienti come quello di Belgrado. Ogni giorno che passa è un'opportunità in più da cogliere per progredire insieme, per trovare i mezzi per raggiungere i nostri obiettivi".