Nizza, Festival del libro italiano. Una serata all’insegna del giallo e dell’emergenza climatica (Foto)

Interessante conferenza per la settimana della lingua italiana organizzata da l’Aspeica presieduta da Laura Albanese e da Claude Longo del Liceo Massena col patrocinio del Consolato Italiano Nizza.

Da leggere il libro dell'antropologo Giovanni Gugg che ha approfondito la conoscenza dei riti nel mondo contemporaneo di fronte a emergenze sanitarie, belliche e climatiche.

L'architetto Dario Latrofa ha parlato della “sostenibilità”, tema della Settimana della Lingua Italiana.

Infine Mauro Franco ha presentato il libro “Esilio in Costa Azzurra”, un giallo ambientato ai tempi della venuta dei Rolling Stone in Costa Azzurra dove hanno concepito il loro unico doppio album "Exile on Main St."

Chiusura gastronomica con degustazione di piadine offerte dalla Casa della Piadina.