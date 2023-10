Champions League, Inter-Salisburgo 2-1: decidono Sanchez e Calhanoglu

Avanza ancora l’Inter, che dopo aver ottenuto il primo posto in campionato mantiene anche quello in Champions League. La squadra di Inzaghi ha infatti la meglio per 2-1 in casa a San Siro davanti ai propri tifosi sul Red Bull Salisburgo grazie alle reti di Sanchez e Calhanoglu.

Convincono sempre di più dunque i nerazzurri, che oltre al risultato portano a casa un’altra prestazione positiva che può aiutare in termini di morale. Ora però testa al campionato: domenica 29 ottobre arriva la Roma del grande ex Lukaku.

Per chi è interessato a dire la sua sul campionato e desidera conoscere i metodi per vincere alle scommesse, deve sapere che dietro ad ogni giocata c’è uno studio metodico e una ricerca continua – oltre ovviamente ad un piccolo coefficiente di casualità.

Inter-Salisburgo 2-1, il racconto del match

A partire forte è a sorpresa il Salisburgo, ma subito Sommer si fa trovare pronto su Gloukh. Poi l’Inter cresce col passare dei minuti e al 19’ passa in vantaggio con l’uomo della provvidenza: cross rasoterra di Mkhitaryan deviato da Frattesi, einsacca in rete da due passi. Gli austriaci provano a riprendersi ma è l’Inter a chiudere il primo tempo meritatamente in vantaggio.

Nella ripresa però il Salisburgo esce bene. Bel destro di Gloukh al 57’ che non lascia scampo a Sommer. La squadra di Inzaghi riesce comunque a reagire subito e poco dopo Frattesi si procura un calcio di rigore: al 64’ Calhanoglu realizza con freddezza dal dischetto spiazzando il portiere avversario.

Nel finale l’Inter continua ad attaccare e per poco non trova anche il terzo gol. Il match comunque finisce sul risultato di 2-1 per i padroni di casa.

Inter, la situazione del girone D

Questa vittoria garantisce all’Inter il primo posto in classifica insieme alla. Gli spagnoli infatti vincono in trasferta per 0-1 anche contro il Benfica, e rimangono così appaiati in vetta ai nerazzurri a quotain 3 partite.

Fermo a 3 c’è invece il Salisburgo, mentre invece con grande sorpresa è rimasto ancora a 0 proprio il Benfica, che ha perso tutte e 3 le sfide di questo girone. I portoghesi sono dunque vicinissimi all’eliminazione, anche se ancora la matematica non li condanna.

L’Inter sembra quindi potersi giocare il primo posto proprio con il club spagnolo. Molto passerà già dal prossimo match, anche se l’impressione è che le due squadre si daranno battaglia fino all’ultima giornata: mercoledì 8 novembre alle ore 21.00 l’Inter di Simone Inzaghi farà visita al Red Bull Salisburgo in Austria, partita valida per il 4^ turno del girone D di Champions League.