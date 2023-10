Merito, ambiente, persone, risparmio: ecco il poker d'assi targato ‘uBroker’

Ambizione, merito, motivazione. Sono questi, in sintesi, i valori alla base della continua espansione di ‘uBroker Spa’, trasformatasi dal 2015, anno della sua fondazione, a oggi, da start-up innovativa a punto di riferimento consolidato nel settore delle utilities quasi per 240mila italiani. Di questi, sempre in meno di dieci anni di attività, più di 54mila hanno visto le proprie bollette azzerarsi.

E ciò grazie all’intuizione pionieristica dei suoi fondatori, Cristiano Bilucaglia e Fabio Spallanzani, che per primi hanno concepito, ideato e sviluppato un efficace ma semplicissimo progetto Zero, che consente, di azzerare progressivamente le bollette di luce e gas. Insomma, il sogno di ogni consumatore.

Specie di quelli che hanno vissuto con fatica l’ultimo triennio, caratterizzato da eventi di portata straordinaria quali pandemie, guerre e crisi economiche globali che purtroppo continuano a minare la serenità economica (e non solo economica) dei cittadini.

‘uBroker Spa’, sin dagli esordi, ha sempre puntato sul valore intrinseco, inalienabile e irripetibile della persona. Considerando ogni risorsa umana nel proprio complesso, valorizzandone accenti e attitudini, moltiplicandone abilità e potenziale mediante un approccio nuovo alla formazione e alla crescita personale con l’obiettivo di rafforzare l’identità di ogni singolo soggetto all’interno di un gioco di squadra efficace, efficiente e virtuoso.

Tutte caratteristiche premianti, queste, che sono valse alla multiutility company piemontese l’attenzione sempre più ampia di parte di un plateau incredibile di società di rating, organi di informazione e monitoraggio economico sia nazionali che internazionali quali, tra i tantissimi, il ‘Financial Times’, ‘Il Sole 24 Ore’, ‘Cerved’, ‘Banca D’Italia’ e molti altri ancora.

Ai numerosi riconoscimenti ricevuti, si sono recentemente aggiunti tre nuovi fiori all’occhiello, a testimonianza del percorso di serietà, affidabilità, trasparenza ed etica di impresa fatto fino a oggi. Fra le nuove certificazioni ottenute, vi sono la UNI EN ISO 45001:2018 relativa ai “Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro” e la UNI EN ISO 14001:2015 inerente ai “Sistemi di gestione ambientale”, ambedue concesse in seguito all’audit effettuato da Bureau Veritas Italia, ente leader nel mondo delle certificazioni internazionali. Risultato che dimostra il percorso che l’azienda ha compiuto nella tutela di due aspetti di grande rilevanza nei confronti dei propri dipendenti e dei propri clienti.

Senza dimenticare, la terza e non meno importante certificazione, questa rilasciata da TUV Reinhland, multinazionale tedesca leader nel settore della compliance, che ha validato il “Processo di gestione del ciclo attivo” di ‘uBroker Spa’ attestando la qualità dei processi e il miglioramento delle performances delle Aree Crediti e Legale. I benefici, in questo caso, sono inerenti all’efficienza interna e alla soddisfazione dei clienti finali, fra questi: la riduzione degli insoluti e delle perdite sui crediti, il contenimento dei costi di recupero del credito, l’ottimizzazione della gestione del circolante, il miglioramento dei rapporti con il mondo finanziario e la possibilità di favorire le migliori condizioni di partnership tra clienti e fornitori.

“Proseguiamo convinti sul percorso intrapreso sin dagli esordi: lavoro, coraggio e successo. Crediamo fortemente che ogni nuova impresa sia un’occasione irripetibile di cambiamento positivo. Motivo per cui l’uomo, l’ambiente e il mercato sono i cardini del nostro agire, nell’interesse di un processo socioeconomico sempre più sostenibile e in linea con il rispetto per ogni attore che per propria parte lo compone”, afferma Cristiano Bilucaglia, Ceo di ‘uBroker Spa’ e imprenditore visionario.

Maggiori informazioni su www.ubroker.it