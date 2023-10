Frejus guarda in cielo, è il momento del Festival Internazionale dell'Aria (Foto)

Oggi, sabato 21 ottobre 2023 e domani, domenica 22 ottobre 2023, Frejus, nel Var, vivrà la seconda edizione del Festival Internazionale dell'Aria.



La manifestazione, il cui programma è molto ricco, si terrà alla Base Nature François Léotard.

Si tratta del secondo incontro francese dedicato all'aria con la partecipazione dell'élite dei piloti.

È prevista la partecipazione di migliaia di spettatori riuniti in uno spazio di 135 ettari, dedicato alle attività all'aperto

Il programma prevede :

Danze acrobatici e competizioni aeree,

Varie iniziazioni e dimostrazioni,

Laboratori di produzione e pilotaggio di aquiloni,

Una zona degli eroi preferiti dai bambini in giochi gonfiabili XXL

Creazione di Grafiti, animati da artisti di street art

Tour commentati in monopattino elettrico,

Un piccolo treno per semplificare gli spostamenti in loco

Nuova animazione sarà quella che consentirà la scoperta del carro a vela .

La città di Fréjus vuole creare un'associazione che sarà il primo centro di carri a vela della Regione Sud, al fine di promuovere e sviluppare la pratica della vela: un complemento alla pratica della vela legata della nautica.

Si tratta di una novità di carattere sportivo e ambientale accessibile alle persone con ridotta mobilità.

Il carro a vela è un'attività in via di sviluppo: le competizioni si svolgono sulla sabbia e sulle piste per la velocità.



In programma

Presentazione dell'attività e battesimo gratuito, in loco sicuro e in un'area protetta

6 carri a vela detti «nano»

45min a 1h di battesimo, teoria + pratica

La partecipazione è su iscrizione a partire da 7 anni dalle 10 alle 18 tutti i fine settimana

Festival International de l'Air, Base Nature – Fréjus