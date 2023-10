Cagnes sur Mer, tante novità caratterizzano la stagione ippica

Sono state introdotte molte novità nell'organizzazione del Meeting de plat de Cagnes-sur-Mer che si terrà nella città della Costa Azzurra.

Come ha sottolineato il Presidente dell'Associazione delle Corse della Costa Azzurra, François Forcioli-Conti, “le varie misure mirano a dare nuovo slancio al Meeting".



Una delle misure principali riguarda il numero di opportunità di correre sul prato e sulla pista di sabbia durante il meeting previsto tra il 15 gennaio 2024 e il 26 febbraio 2024.



L'ippodromo di Cagnes-sur-Mer ha voluto portare a 50/50 la ripartizione delle corse tra il prato e la sabbia durante: in precedenza la distribuzione era del 40% di prove sul prato e del 60% sulla sabbia.



Le due riunioni di febbraio che si disputavano nell'ippodromo di Marsiglia-Vivaux saranno disputate nel mese di febbraio 2024 nell'ippodromo di Marsiglia-Borély.



Queste due modifiche, di calendario e di programma, permettono di aggiungere una trentina di opportunità supplementari di correre sul prato nel Sud-Est durante il meeting



Le gare proposte nel Sud-Est a gennaio e febbraio si differenziano rispetto alle altre corse in Francia, in quel periodo dell'anno, che sono tutte su sabbia.



Modifica anche nelle date per i principali Grand Prix in programma a Cagnes-sur-Mer così da rendere le gare ancora più interessanti.





Grand Prix de la Riviera Côte d’Azur : di solito la gara veniva disputata a metà febbraio, nel 2024, invece, è programmata per sabato 27 gennaio.

: di solito la gara veniva disputata a metà febbraio, nel 2024, invece, è programmata per sabato 27 gennaio. Grand Prix du Département 06 : questa corsa, che è anche la prima tappa della Challenge du Galop, verrà disputata alla fine del meeting.

: questa corsa, che è anche la prima tappa della Challenge du Galop, verrà disputata alla fine del meeting. Prix Saonois : la gara, sempre sulla distanza di 1600 metri su sabbia sarà anticipata di una settimana e si disputerà domenica 11 febbraio.

: la gara, sempre sulla distanza di 1600 metri su sabbia sarà anticipata di una settimana e si disputerà domenica 11 febbraio. Prix de la Californie : la corsa ritrova il tappeto erboso e la distanza di 1500 metri. Si terrà l'ultima domenica del meeting, il 25 febbraio (giorno del Gran Premio).

: la corsa ritrova il tappeto erboso e la distanza di 1500 metri. Si terrà l'ultima domenica del meeting, il 25 febbraio (giorno del Gran Premio). Prix Policeman: Anche il Prix Policeman (Classe 1) si evolve. Sarà disputato sabato 17 febbraio su prato.