Covid 19, arrivati i nuovi vaccini. Iniziata nel Principato la campagna antinfluenzale

2. Fissare un appuntamento con il proprio medico di base presso lo studio o casa se non si è in grado di muoversi.

3. Recarsi in una delle farmacie del Principato

L'operatore sanitario che effettuerà la vaccinazione dovrà compilare un questionario medico che consenta di verificare l'assenza di controindicazioni.

Per i minori di età compresa tra 12 e 17 anni, il parere del pediatra e l'accordo dei sono richiesti entrambi i genitori - o l'unico responsabile legale - in generale. Il modulo di consenso è scaricabile dal sito «www.covid19.mc».

Per le persone residenti in strutture di alloggio per anziani, le sessioni di vaccinazione saranno organizzate direttamente all'interno di queste strutture.

Il Governo del Principe desidera infine ricordare che non esiste alcuna controindicazione alla vaccinazione concomitante influenza/covid19 con riserva di cambiare il sito di iniezione. La vaccinazione concomitante è possibile presso un medico generico (sarà sufficiente andare in farmacia per ottenere il vaccino antinfluenzale) o direttamente in farmacia presso un farmacista.

Per ulteriori informazioni, è possibile inviare un'e-mail a covid19@gouv.mc o consultare il sito www.covid19.mc