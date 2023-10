Il Quai des Etats Unis sarà reso pedonale una domenica ogni mese?

L’esperimento potrebbe iniziare la prossima estate, dopo una consultazione con gli abitanti di Nizza che la Mairie attiverà al momento non si sa ancora quando.

La pedonalizzazione, almeno saltuaria, del Quai des Etats Unis pare solo questione di tempo.

Il prolungamento della Promenade des Anglais che dal Monument du Centenaire conduce a Rauba Capeu pare dunque si farà, anche se non sarà totale e soprattutto sarà messo in atto solo una o due volte ogni mese, la domenica, per dare maggior spazio a pedoni e ciclisti.

È stato il Sindaco di Nizza, nel corso di un’intervista, ad annunciare che la pedonalizzazione del Quai è allo studio e che sarà una consultazione popolare e definirne se e come renderla concreta.

Il Quai des Etats Unis nel 2006 (Wikipedia)

La strada, in dieci anni, ha subito già una vera metamorfosi: pochi ancora se la ricordano, con, in alcuni punti, fino a otto file di veicoli (tra quelli in sosta e quelli in movimento) con poco spazio a ciclisti e pedoni. Ora di corsie per la marcia ne ha solo più una: il minimo sindacale per consentire, in ogni caso, anche nell’ipotesi di pedonalizzazione, ai veicoli d’emergenza (ambulanze, pompieri e polizia) di poterla percorrere.

Sae sarà resa pedonale, anche solo una domenica ogni mese, sarà la vittoria di quanti (singoli ed associazioni) chiedono la riduzione del traffico sul lungomare, sperando in un’ulteriore riduzione di quello che, quotidianamente, insiste su quella vera e propria autostrada urbana che è la Promenade des Anglais.