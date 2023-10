Celebrazioni di Ognissanti e dei Defunti: gli orari delle messe nel Principato

Il 1º novembre la Chiesa celebra la solennità di Tutti i Santi. La festa risale al IV secolo in Oriente e al VII secolo in Occidente, quando la Chiesa di Roma la fece coincidere con la festa della dedicazione del Pantheon, divenuta chiesa sotto il nome di Maria e dei santi martiri. In questo giorno la Chiesa commemora tutti i fedeli, conosciuti e sconosciuti, che una vita perfettamente evangelica ha reso degni di giungere alla gloria del Paradiso. Tutti i santi alzano così il velo che ci separa dal mondo di Dio; così la liturgia dispiega durante tutta la messa la grande visione dei santi che gioiscono con Cristo.

Il giorno seguente, 2 novembre, la Chiesa celebra la commemorazione dei fedeli defunti, una festa che esisteva presso i monaci di Cluny dal X secolo e che si estese in tutta la cristianità a partire dall'XI. Un modo per conservare la memoria dei defunti, letteralmente «coloro che hanno svolto il loro compito». La messa è celebrata per tutti i defunti e specialmente per quelli dell'anno trascorso. Questo giorno, come il giorno precedente, è tradizionalmente dedicato alla visita familiare al cimitero e alla manutenzione delle tombe.

A Monaco la celebrazione di Ognissanti si svolge in tutte le parrocchie della diocesi negli orari indicati; e nel pomeriggio, alle ore 15.00, l'arcivescovo, circondato dal clero della diocesi e dai fedeli, procede alla benedizione delle tombe al cimitero di Monaco.

Orari per la vigilia di Ognissanti (anticipate il 31 ottobre)

Saint-Martin/Sacré-Cœur: 18h (saint-Martin) Carmes: 18h

Orari per i Santi del 1 novembre

Cathédrale alle 10.30 la messa ponteficia. Miséricorde : ore 8h30 / 18h (in latino), Sainte-Dévote: 10h30 / 11h30 (in italiano) / 18h, Saint-Charles:8h30 / 10h30 / 12h (in inglese) / 18h30, Saint-Martin/Sacré-Cœur: 10h30 (Sacré-Cœur), Saint-Nicolas:10h30 / 18h, Carmes: 9h30 / 11h / 12h / 18h

Alle 15 al cimitero di Monaco vespro e benedizione delle tombe

Orari per i Defunti del 2 novembre

Cathédrale: 18h, Sainte-Dévote 7h45 / 12h / 18h, Saint-Charles 8h30 / 18h30, Saint-Martin/Sacré-Cœur 8h15 (Sacré-Cœur) / 11h30 (Saint-Martin) /18h30 (Sacré-Cœur), Saint-Nicolas 18h, Carmes 11h / 18h30