Presentata Mokavit, la nuova azienda del Vco che innova il mondo del caffè (Foto)

Nei giorni scorsi, presso la suggestiva cornice di Villa Gernetto a Lesmo, è stata presentata la Mokavit, un'innovativa azienda italiana specializzata nella produzione di moka ad induzione di alta qualità. L'evento è stato un momento di grande importanza, in cui il proprietario e imprenditore ossolano, Gianni Vittoni, ha condiviso la sua storia imprenditoriale e la visione che ha dato vita a questo progetto unico.

L’imprenditore ha toccato le corde della sua esperienza imprenditoriale, ricordando gli anni trascorsi a produrre moka per un noto brand internazionale. Tuttavia, è stato il desiderio di innovare e creare qualcosa di speciale a spingerlo a realizzare la prima moka a 7 facce in bimetallo, combinando alluminio e acciaio. Questo design rivoluzionario consente alle Mokavit di essere utilizzate anche su piani ad induzione, aprendo nuove possibilità agli amanti del caffè.

Vittoni ha poi concluso esprimendo la sua gratitudine al direttore della produzione, Tiziano Guidetti, per il suo straordinario contributo e impegno, oltre a ringraziare calorosamente tutti i collaboratori e fornitori che, con passione e competenza, hanno contribuito a trasformare questo sogno in realtà.

Il progetto, on air in TV, radio, digital e stampa, ha visto la collaborazione di più partner: PR&Client management a cura di Evolution Doing e creatività di Cashmere Srl. Lo Spot ha come Testimonial d’eccezione Joe Bastianich con un On Air programmato per il 21 ottobre alle 21:00 All Prime Mediaset, diffondendo i valori di innovazione e qualità che caratterizzano da sempre l'Azienda. A fine mese ci sarà l'apertura del primo negozio Mokavit accanto allo stabilimento di Ornavasso, dove i clienti potranno acquistare i prodotti con uno sconto del 20% sul listino e godere dell'esperienza unica di vedere, toccare e gustare un autentico caffè espresso.

La serata si è conclusa con un intervento di Alfonso Signorini, il quale ha condiviso il suo profondo legame con la cultura italiana del caffè. Signorini ha elogiato il caratteristico "borbottio" e il profumo avvolgente del caffè italiano al mattino, sottolineando quanto questi siano parte integrante della vita quotidiana di tante persone in Italia e nel mondo. Il suo intervento ha catturato l'attenzione di tutti i presenti, rendendo omaggio a una delle tradizioni più amate e condivise del Bel Paese.