Cap 3000, le vacanze scolastiche all’insegna di Halloween e dello svago per i bimbi…e non solo!

Cadono le foglie, è il momento delle zucche: la stagione delle vacanze autunnali delle scuole è in pieno svolgimento a CAP3000.



Fino al 4 novembre, il grande centro commerciale propone un incredibile programma che unisce Halloween con Ognissanti e trasforma le vacanze in una grande festa per grandi e piccini.



Offerte accattivanti, eventi magici e attività per i bambini, questo il programma.



Halloween fra i negozi

Caccia ai fantasmi da Lego, dolci dai sapori esclusivi da Candies'n'Balloons e Lolly’s, serata spaventosa da IT Villaggio...



Ninja Warrior

Fino al 4 novembre 2023, affronta le sfide del nuovissimo percorso e parti all'assalto degli ostacoli, Place Azur.



Laboratorio di trucco per bambini

Trasforma i tuoi piccoli in creature spaventose nel laboratorio di trucco “bambino speciale” di Halloween. Porte Ile de Beauté, parcheggio sud, 1 º piano.



La casa dei super eroi

Un programma di laboratori dedicati ai bambini: far sfogare la loro immaginazione con nuove attività tematiche, Porte Ile de Beauté, parcheggio Sud, 2º piano.

Le animazioni di halloween

Con l'avvicinarsi di Halloween, i nostri negozi invitano a scoprire mille proposte: