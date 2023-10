Giesse Logistica si espande nel Regno Unito: per l'azienda roerina nuovo stabilimento a 30 chilometri da Londra

La Giesse Logistica, azienda italiana specializzata nella produzione di porte rapide di alta tecnologia e automazione industriale, ha fatto il suo ingresso nel mercato britannico ancor prima della complessa vicenda legata alla Brexit.

La sua esperienza in questo settore è ben nota e rispettata in tutto il mondo, ed è questo prestigio che ha reso possibile il consolidamento della sua presenza in Regno Unito. Con qualche milione di fatturato e centinaia di porte all’attivo, la Giesse ha di fatto consolidato la sua posizione nel Regno Unito per poi compiere il grande passo: l’apertura di uno stabilimento produttivo in UK.

Il percorso straordinario di Andrea Caratto

Al centro di questa storia di successo c'è Andrea Caratto, un ragazzo che ha trasformato il suo sogno in realtà. Originario di un piccolo paese nel cuore del Roero, Montà d’Alba, Caratto ha sempre nutrito un amore per la tecnologia e l'ingegneria. Dopo aver completato i suoi studi in Italia e la formazione in azienda, ha intrapreso un coraggioso viaggio verso il Regno Unito, determinato a portare avanti la visione di Giesse Logistica e a espanderla in un nuovo mercato.

Caratto ha affrontato numerose sfide lungo la strada, dall'adattamento alle dinamiche aziendali del Regno Unito alle questioni legate alla Brexit. Tuttavia, la sua determinazione e la sua profonda conoscenza del settore hanno continuato a spingerlo in avanti. Oggi, è il volto e la forza trainante di Giesse Logistica nel Regno Unito.

Il nuovo stabilimento a 30 Km da Londra: una visione che si concretizza

Il nuovo stabilimento di Giesse Logistica, situato a soli 30 km da Londra, è un segno tangibile dell'impegno dell'azienda nel mercato britannico. Questa struttura all'avanguardia servirà sia il mercato locale che quello internazionale, offrendo una vasta gamma di porte rapide altamente tecnologiche e servizi di automazione industriale.

L'apertura dello stabilimento non solo rafforzerà la posizione di Giesse Logistica nel Regno Unito, ma darà anche un contributo significativo all'economia locale, creando opportunità di lavoro e promuovendo la crescita industriale nella contea di Kent, a sud-est di Londra.

L’acquisto del sito produttivo segna lo start della timeline che prevede la piena produzione già da inizio anno per arrivare a raddoppiare il fatturato nel 2024.

Il nuovo stabilimento produttivo di Giesse UK è un risultato straordinario e un segno tangibile dell'impegno e della determinazione di Andrea Caratto nel portare avanti la visione dell'azienda.