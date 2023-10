Perché DettoFatto è il software che ogni amministratore di condominio deve avere

DettoFatto è uno dei migliori software per amministratore di condominio in circolazione. Rispetto alle soluzioni alternative e più comuni, infatti, interviene nelle attività più ansiogene e complesse. In tal modo, si configura come un supporto imprescindibile per gli amministratori di condominio, come uno strumento per facilitare il lavoro e conquistare meritata serenità.

Ne parliamo qui, introducendo dapprima il tema e delle sfide che l’amministratore quotidianamente affronta, per poi approfondire le funzionalità di DettoFatto.

Perché è necessario un software per amministratore di condominio

La professione dell’amministratore di condominio regala molte soddisfazioni ed è ben pagata. Tuttavia, è più faticosa di quanto si possa immaginare. All’amministratore di condominio sono conferiti poteri e responsabilità, i quali comportano una intensa attività di controllo e organizzazione.

Non si limita infatti a rendicontare spese, elaborare preventivi e consuntivi, a convocare assemblee e a dirigerle. Deve anche monitorare l’impiego delle parti comuni, il rispetto del regolamento. Deve provvedere all’esecuzione delle opere manutentive, ai lavori di ristrutturazione più urgenti e meno urgenti.

Soprattutto, deve interagire con un gran numero di persone. A partire dagli inquilini e dai condomini, che sono spesso esigenti e richiedono di essere ascoltati, considerando l’amministratore come punto di riferimento per la risoluzione delle controversie o le richieste di chiarimenti.

Ecco che il lavoro dell’amministratore esula dal classico lavoro di scrivania, e diventa un susseguirsi di chiamate, di messaggi in questa o quella piattaforma di messaggistica, in un continuo essere tirati per la giacchetta per rispondere a questo o a quell’altro.

Tutto ciò impatta sulla vita professionale e privata dell’amministratore. Spesso si porta il lavoro a casa, lavora fuori orario, si trova costretto a ridurre lo spazio per la sua vita personale. Insomma, soffre di uno stress intenso, che potrebbe persino portarlo al burnout totale.

In questo contesto si inseriscono i software di gestione del condominio. Questi software organizzano e automatizzano. Incamerano i dati e li mettono in ordine, offrono modelli per le comunicazioni e i documenti, in modo da concretizzare un concreto risparmio di tempo. Snelliscono alcune mansioni, come l’invio di email e di notifiche. Quasi sempre, calendarizzano le attività e aiutano all’amministratore a stare sempre sul pezzo.

L’amministratore che prova un software per la gestione di condominio, se di qualità, raramente torna indietro. Anzi, si chiede come abbia potuto farne a meno fino a quel momento. Da qui, la dimostrazione che questi strumenti sono davvero utili.

D’altronde, la questione va oltre l’alleggerimento del carico e sfocia nelle dinamiche economiche più impattanti. Un amministratore che lavora bene, e che è ben supportato, tende a conservare il posto e si pone al riparo dal rischio sfiducia.

Le criticità dei software per amministratore di condominio

Tuttavia, i software per l’amministratore di condominio hanno un difetto, o almeno la maggior parte di loro. Intervengono sull’organizzazione delle attività, sulla rendicontazione, sulla calendarizzazione ma poco o nulla fanno sul fronte più caldo dell’amministrazione condominiale: la gestione delle interazioni.

E’ un problema serio, in quanto a causare il carico maggiore di stress è proprio l’obbligo non scritto di parlare con tutti, di comunicare, di rispondere, di tranquillizzare e di controllare. Il riferimento, in quest’ultimo caso, è ai fornitori di beni e servizi, e soprattutto alle imprese edili, che spesso disattendono le scadenze o non rispettano le commesse a loro affidate.

E’ necessario dunque un software diverso, che sia progettato anche per rispondere a queste esigenze. Per fortuna, quel software esiste… Ed è DettoFatto.

Perché scegliere DettoFatto

Cos’ha di particolare DettoFatto? Semplice: il focus sulla comunicazione e l’interazione con tutte le parti in causa: inquilini, proprietari, fornitori, professionisti e imprese.

Fa uso dell’intelligenza artificiale, e quindi interagisce in autonomia con le persone, generando risposte realistiche e plausibili, ovviamente sulla scorta dei dati che lo stesso amministratore ha inserito in database.

Quindi, l’amministratore è in grado di esserci anche quando in realtà sta facendo altro. In tal modo, si riappropria finalmente dei suoi spazi e del suo tempo.

Oltre a questo, DettoFatto si rivela un ottimo “organizzatore”. L’interfaccia è chiara e predispone tutti i tool necessari a gestire da remoto le attività, facendo partire in automatico le notifiche, lanciando i dovuti alert, consentendo all’amministratore, ma anche alle parti in causa, di rimanere informati sullo stato di avanzamento.