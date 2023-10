Stasera all'Auditorium Rainier II di Monaco il primo "Happy Hour Musical"

In programma questa settimana, il primo Happy Hour Musical della stagione stasera, martedì 24 ottobre, con un programma Strauss/Brahms per sestetti ad archi, interpretato dai musicisti dell'OPMC e un concerto sinfonico domenica 29 ottobre con la grande pianista francese Hélène Grimaud, che interpreterà il Concerto One di Brahms, sotto la direzione del giovane chef Lio Kuokman.

L'appuntamento di stasera è alle 18.30 all'Auditorium Rainier III con Richard Strauus Capriccio, apertura per sestetto a corde e Johannes Brahms Sextuor a corde 1 in si bemolle maggiore, op. 18

Biglietti a 13 euro, comprensivo di un rinfresco pre concerto