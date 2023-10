Halloween a Nizza: cosa fare, dove andare...con i bambini

Tante occasioni, per grandi e piccini, per festeggiare Halloween a Nizza recandosi presso delle strutture pubbliche. Sono stati pensati dei programmi in grado di coinvolgere ragazzini e non e di incuriosire i partecipanti.

I festeggiamenti di Halloween cadono nel bel mezzo delle lunghe vacanze autunnali delle scuole.



Questo il programma

MAMAC

Stage Môm’Art per i bambini (da 6 anni) – Fino al 27 ottobre 2023

Musée Matisse

Stage « L’énergie de la couleur » (6-10 anni) – Il 25, 26, 27 et 28 otctobre 2023 ore 10

Laboratorio “scoperte” (da 4 anni) – Il 2 novembre 2023 ore 10,30

Visita interattiva (da 7 ans) il 3 novembre 2023 ore 10,30

Croquer Matisse, Visita (12-16 anni) il 2 novembre 2023 ore 14

Palais Lascaris

Visite - letture (7-12 anni) - Giovedì 26 ottobre 2023 ore 16

Visite - incontri (da 6 ans) - Mercoledì 1° novembre 2023 e sabato 4 novembre 2023 ore 10

Laboratorio creativo (da 6 anni) – Mercoledì 1° novembre 2023 ore 14

Opéra de Nice

Concerto sul tema Halloween (da 6 anni) - Domenica 29 ottobre 2023 ore 15

Concerto sul tema « en bonne voix » (da 4 anni) – Domenica 5 novermbre 2023

Biblioteca Louis Nucéra

A vos baguettes – Sabato 4 novembre 2023 dalle 13 alle 17 (da 5 anni)

Laboratorio Film d’Animation al 23, boulevard Risso

Stage d’iniziazione al cinema di animazione (da 7 anni) fino asl 27 ottobre 2023

Théâtre Lino Ventura - proiezioni

Mercoledì 25 ottobre 2023 ore 14: L’étrange Noël de M. Jack

Vendredi 27 ottobre 2023 ore 18,30 : Beetlejuice

Maison de l’Environnement

Eco-Halloween – Martedì 31 ottobre dalle 14 alle 17

Laboratorios potager per i più piccoli (3-5 anni) - Mercoledì 25 ottobre 2023

Laboratorio per i più grandi (6-10 anni) Mercoledì 25, Giovedì 26 e venerdì 27 ottobre 2023 dalle 14 alle 15,30

Alla scoperta del patrimonio e degli archivi

Les explorateurs du patrimoine au Centre du Patrimoine

Mercoledì 25 ottobre 2023 ore 10: Le grand tour sportif (6-12 ans)

Mercoledì 1° novembre ore 10: pantai d’image (6-12 ans)

Domenica 5 novembre oree 14 : lecture à la crypte en famille (3-10 ans)

L’architecture, un jeu d’enfant ! (da 3 anni) al Centre du Patrimoine

Lunedì dalle 13 alle 17 e dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17

Piscina

Piscine Jean Bouin - Martedì 31 ottobre 2023 dalle 14 alle 18

Patinoire Jean Bouin Martedì 31 ottobre 2023 dalle 14 alle 18 e dalle 21 a mezzanotte