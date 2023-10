Anche per l'inverno 2023/2024 nel Principato di Monaco nessuna pista per il pattinaggio su ghiaccio

Un'attrazione e un divertimento che ai monegaschi piaceva, ma che costava troppo in termini energetici.

Così, nonostante le oltre 35.000 persone che affollavano la pista di pattinaggio su ghiaccio negli anni d'oro che hanno preceduto la pandemia di Covid-19, anche per l'inverno 2023/2024 non sarà attivata.

D'altra parte i numeri del consumo di energia erano davvero notevoli (237.641kWh nel 2021-2022) e cozzavano decisamente con il tema del risparmio energetico e la questione ambientale tanto care a SAS il Principe Alberto II.

La decisione di non attivare la pista da ghiaccio era stata preannunciata dallo Skating Club of Monaco (SCOM) sulle proprie pagine social e che ora trova conferma da parte di Patrice Cellario, consigliere di governo-ministro dell'Interno, che lo ha detto durante i recenti dibattiti sul bilancio del Consiglio nazionale.

Alcuni eletti, pur condividendo la linea del risparmio energetico hanno avanzato delle proposte alternative. Per esempio considerare la copertura temporanea dello stadio nautico Rainier-III con un dispositivo indoor, come già avviene durante il Monaco Yacht Show. O, ancora, l'utilizzo di materiali sintetici e riciclabili che riproducono al 95% la sensazione di scivolamento del ghiaccio.

Patrice Cellario ha però escluso categoricamente l'ipotesi di una pista artificiale per il pattinaggio, lasciando aperta la possibilità di discussione con lo SCOM per cercare soluzioni alternative.

Intanto sono in corso degli studi per cercare di capire quali possono essere le nuove tecniche in grado di ridurre il risparmio di energia.

Qualche spiraglio, insomma, ma quel che è certo è che anche quest'inverno i monegaschi non potranno pattinare sul ghiaccio.